Prava cena sira 90 odstotkov višja

Nemški diskontni trgovec Penny se je odločil teden dni devet izdelkov prodajati po cenah, ki odražajo tudi stroške, ki nastajajo za okolje in zdravje ljudii. Izdelke je podražil za od pet do prek 90 odstotkov. Odzivi na akcijo so zelo različni. Okoljske organizacije jo pozdravljajo, kmetje pa Pennyju očitajo »greenwashing«, saj da se sicer o pravičnih cenah za izdelke kmetov ne želijo pogovarjati.