Pravica rojenih na tleh ZDA do ameriškega državljanstva ostaja

Trump verjame, da so subjekti ameriške jurisdikcije le ljudje z ameriškim državljanstvom ali stalnim rezidenstvom, torej mora biti za avtomatično ameriško državljanstvo novorojenčka to vsaj eden od staršev. Njegov izvršni zakon pa so zavrnila nižja sodišča in zavrnitev vrhovnega se je nakazovala med ustnimi argumenti v začetku aprila. Vrhovna sodnica Ketanji Brown Jackson, imenovanka demokratskega predsednika Joeja Bidna, je razmišljala, da je tuji tat na Japonskem avtomatično subjekt tamkajšnje jurisdikcije: če ga dobijo, pač konča v zaporu.

Po prepričanju republikanske Bele hiše je pozabila dodati, da njegov na japonskih tleh rojeni otrok ne bo avtomatično postal japonski državljan, niti se to ne zgodi v večini drugih držav sveta. Brezpogojno državljanstvo po rojstvu na njihovih tleh pa dovoljujejo številne države zahodne poloble kot Kanada, Mehika, Argentina, Brazilija in nekatere druge, v drugih delih sveta Fidži, Lesoto, Pakistan in Tanzanija. Večina evropskih držav s Slovenijo vred državljanstvo dovoljuje po rodu ter z redno in izredno naturalizacijo. Ponekod ga olajšujejo za priseljence druge generacije, nobena država Stare celine pa ne dovoljuje avtomatičnega državljanstva po rojstvu na njihovih tleh. Leta 2004 ga je z referendumom ukinila celo tradicionalna izseljeniška država Irska.