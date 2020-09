Pravila na Kosovu ne veljajo avtomatično za BiH

BiH je država, ki deluje, ker so se tako odločili zunanji dejavniki. Večini zahodnih držav je v interesu, da ohranijo BiH v obstoječih mejah, ker so jo takšno ustvarili.­ Če bi jo veliki igralci prepustili samo sebi, ne bi delovala ne ­politično ne gospodarsko.Četrt stoletja po podpisu daytonskega sporazuma BiH ne bo razpadla, tudi če bi se uresničil črni scenarij o spremembi meja med Srbijo in Kosovom. To bi bila izbira dveh suverenih držav, ki bi bila skladna z mednarodnim pravom. Čeprav bi se ob spremembi meje na enem delu Balkana postavilo legitimno vprašanje, zakaj to ne bi veljalo tudi za druge dele v regiji. ...