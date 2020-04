FOTO:Pravoslavna cerkev z glavo skozi virus

Kako preprečiti druženje

Srbski epidemiolog Predrag Kon je napovedal odstop zaradi napadov nanj na družbenih omrežjih. Foto: Youtube/N1



Cerkev zahtevala obrede z verniki

Saša Verbič, predsednik nacionalnega sveta za Slovence v Srbiji. Foto Milena Zupanič

Za demokracijo bo čas pozneje



»Napadi na zdravnike so neprimerni. Prav bi bilo, da bi takšne ljudi kaznovali, pa ne le denarno. V Sloveniji so ljudje disciplinirani, policijska ura ni potrebna, a je kljub temu treba pokazati avtoriteto, če vodiš državo. Ko izrednih razmer zaradi virusa ne bo več, se bomo lahko igrali demokracijo. Poleg družbenih omrežij, kjer lahko vsakdo piše, kar hoče, me jezi tudi politikantstvo. Čas epidemije ni pravi čas za politično obračunavanje, kot se dogaja v Srbiji. V Nemčiji je opozicija rekla, da podpira vse, kar ukrene oblast,« je dejal Saša Verbič, predsednik nacionalnega sveta za Slovence v Srbiji, sicer upokojeni inženir kemijske tehnologije.



Navedel je primer ničtega primera v Srbiji, ženske, ki se je iz Bergama vrnila v Niš okužena, kar je vedela, a šele čez čas povedala materi. Tudi njej grozi 12 let zapora, je povedal Verbič, ki je kot človek, starejši od 65 let, že mesec dni »ujet« v stanovanju v Beogradu.



V trgovini je bil v tem času samo enkrat, ob štirih zjutraj. Takrat je eno uro čakal v vrsti. A se strinja, da so takšni ukrepi nujni.

, glavni epidemiolog v Srbiji, je včeraj napovedal odstop. Vzrok? Napadi nanj in na krizni štab na družbenih omrežjih, ki so v tej državi zelo vplivna.»Kot vidim na facebooku, sem glavni krivec za okužbo v gerontološkem centru v Nišu. Čas je, da grem,« je sporočil 64-letni epidemiolog, a se po sestanku z vodstvom države odločil, da bo vendarle ostal vodja strokovnega tima.Ukrepi za zajezitev epidemije, o katerih odločata strokovna skupina epidemiologov in krizni štab, javnosti pa jih sporoča predsednik države, so nepriljubljeni. A v bistvu niso nič drugačni kot v drugih evropskih državah, kjer si prizadevajo omejiti širjenje okužb. Na točkah, na katerih na primer Slovenci dosledno ali skoraj dosledno upoštevamo navodila vlade in se ne družimo, je v Srbiji drugače.Kako omejiti stike, je v vsaki državi poseben izziv, odvisen od navad prebivalcev. Veseljaškim Srbom niti 60-urna policijska ura minuli konec tedna ni preprečila druženja. Prepoved gibanja na prostem je bila absolutna, a je policija kljub temu »ujela« 800 takih, ki so bili zunaj neupravičeno.Minister za notranje zadeveje pozval državljane, naj pokličejo policijo, če opazijo zabave, četudi v uradno zaprtih hotelih ali po domovih.Vsi tudi ne nosijo zaščitne maske, ko gredo po nakupih, nekatere trgovine jih niti ne zahtevajo. Te veljajo med uporabniki facebooka za najprijaznejše.Poseben eksces se je zgodil v niškem gerontološkem centru, kjer so kljub prepovedi obiskov v domovih za starejše, ki velja za celotno državo, dovolili obiske, tudi zdomcem, ki so se vrnili z dela v tujini in bi morali biti v samoizolaciji. Rezultat: 156 okuženih, zaradi česar so aretirali direktorja. Zaradi ogrožanja zdravja prebivalcev mu grozi 12 let zapora. Kako naprej?Glavna dilema so zdaj velikonočni prazniki, ki jih bo pravoslavni svet praznoval ta konec tedna. V Grčiji so se odločili, da bodo obredi potekali brez prisotnosti vernikov.Enako sta se dogovorila srbski predsednikin patriarh srbske pravoslavne cerkve, a je cerkvena sinoda odločitev spremenila. V javnost je poslala sporočilo, da »se bori za bogoslužje z verniki« tako kot ruska pravoslavna cerkev, na vlado pa naslovila poziv in prošnjo za dovoljenje druženja v nedeljo od 5. do 10. ure. Pričakovati je, da bo poziv zavrnjen, a bo zanesljivo vznemiril prebivalce.Oglasila se je srbska akademija znanosti in umetnosti s pozivom k racionalnosti v skladu s spoznanji svetovne medicinske stroke, domači zdravniki pa so jasno in glasno odsvetovali vsakršno zbiranje. Med veliko nočjo je omenjena možnost štiridnevne policijske ure, torej 84 ur, kar je predvsem v mestih težko zdržati. Druga možnost je širjenje okužbe, med drugim z verskimi obredi in tam s poljubljanjem roke cerkvenim dostojanstvenikom.V zadnjih dveh dneh so v Srbiji našteli veliko okuženih, kar 835 več, tudi zaradi več opravljenih testov. Okuženih je že 533 zdravnikov in sester, včeraj je umrl kirurg iz Niša. Umrlih glede na število prebivalcev ni veliko: 94 ali 13 na milijon prebivalcev. Za primerjavo: v Sloveniji imamo 56 mrtvih, kar je 27 na milijon prebivalcev.