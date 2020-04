Pravosodna ministrica podprla izjavo o kriznih ukrepih

Bruselj - Ministrica za pravosodjeje povedala, da je v nagovoru na videokonferenci pravosodnih ministrov EU podprla vsebino izjave skupine držav o spoštovanju načel vladavine prava demokracije in temeljnih pravic pri sprejemanju kriznih ukrepov. Izjavo je prejšnji teden objavila skupina trinajst članic (vse »stare« članice razen Avstrije), ki se ji je pozneje pridružilo še pet držav članic. Med njimi ni Slovenije. V izjavi izražajo globoko zaskrbljenost glede tveganje kršitev temeljnih načel z nekaterimi ukrepi, niso pa konkretno omenile Madžarske. Izjavo je sicer podprla še madžarska pravosodna ministrica, kljub temu pa Budimpešte ni na seznamu držav, ki so pristopile k njejNa neformalni videokonferenci ministrov za pravosodje je bilo poudarjeno, da bi pri sprejemanju ukrepov morali spoštovati načelo vladavine prava, sorazmernost in njihovo časovno omejenost.Cilj izjave skupine članice je bila sicer Madžarska. Tudi na ministrskem zasedanju podpredsednica evropske komisije za vrednotepo neuradnih informacijah omenila ravnanje vlade v Budimpešti. Tudi predsednica evropske komisijeje prejšnji teden izrazila zaskrbljenost nad položajem na Madžarskem.Zunanji ministerprejšnji teden ni hotel komentirati izjave, češ da je za Slovenijo prednostna naloga zagotavljanje medicinske opreme in da ni pravi čas za splošne politične razprave.Skupina držav je v izjavi posebej opozorili, da ukrepi ne bi smeli omejevati svobode izražanja in svobode tiska. Pozdravile so pobudo evropske komisije, da bo spremljala ukrepe in pozvala Svet EU, da se zadeve loti ob ustreznem času.K izjavi so doslej uradno pristopile Belgija, Bolgarija, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Irska, Italija, Litva, Luksemburg, Nemčija, Nizozemska, Portugalska, Romunija, Španija in Švedska.