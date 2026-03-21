    Pravosodna reforma kot plebiscit o Giorgii Meloni

    Z zmago podpornikov pravosodne referome bi se uresničila prizadevanja Silvia Berlusconija. Nasportniki svarijo pred spodkopavanjem sistema zavor in ravnovesij.
    Giorgia Meloni na shodu v Milanu. V kampanji je prehajala od razmeroma institucionalnih tonov do odprte konfrontacije s sodniki. FOTO: Stefano Rellandini/AFP
    Giorgia Meloni na shodu v Milanu. V kampanji je prehajala od razmeroma institucionalnih tonov do odprte konfrontacije s sodniki. FOTO: Stefano Rellandini/AFP
    Gašper Završnik
    21. 3. 2026 | 05:00
    13:39
    A+A-

    Italijansko premierko Giorgio Meloni, ki je prekinila obdobje politične nestabilnosti v Italiji, ta konec tedna čaka eden največjih preizkusov, odkar je pred dobrimi tremi leti prevzela vodenje vlade. Jutri in v ponedeljek bodo Italijani na referendumu odločali o pravosodni reformi. Koalicijske stranke trdijo, da bi ta okrepila nepristranskost, medtem ko opozicija in velik del pravne stroke svarita pred podrejanjem sodne veje oblasti. Ankete napovedujejo tesen izid. Če bodo volivci reformo zavrnili, bo premierka doživela prvi večji poraz, zmaga bi ji v nasprotnem primeru dala zagon za nadaljnje spreminjanje političnega sistema.

    V čudežni deželi Giorgie Meloni

    Polemična reforma, o kateri se v Italiji razpravlja že vsaj tri desetletja, bi pomenila uresničitev dolgoletnih prizadevanj Silvia Berlusconija, ki je v pravosodju videl enega svojih osrednjih nasprotnikov. Pokojni medijski mogotec in trikratni premier je bil vpleten v množico postopkov zaradi obtožb o podkupovanju, korupciji in tudi spolnih odnosih z mladoletnico. Te je zavračal kot del širše zarote politično in ideološko motiviranega sodstva. Pravnomočno je bil obsojen le zaradi davčne utaje.

    Njegovo linijo danes dosledno zastopa Giorgia Meloni. Vodja skrajno desne stranke Bratje Italije v javnih nastopih pogosto ostro kritizira sodnike, ki so ustavili nekatere ključne koalicijske projekte, njihove odločitve pa označuje kot poseg v demokratično izraženo voljo volivcev. »V več primerih so bili prav oni predstavljeni kot odgovorni za politične neuspehe vlade: pri vračanju priseljencev in delovanju reševalnih ladij v Sredozemlju, pri projektu vzpostavitve [migrantskih] sprejemnih centrov v Albaniji in pri omejevanju varnostne zakonodaje,« je za Delo dejal politolog Matteo Giardiello z Univerze Unitelma Sapienza v Rimu. »Tako se utrjuje podoba sodstva kot sovražnika, kar spremljajo pozivi k njegovemu preoblikovanju.«

    V tem okviru vlada reformo, ki je bila brez enega samega amandmaja potrjena v senatu in poslanski zbornici, predstavlja kot odpravo neravnovesij. Ker v parlamentu ni dobila dvotretjinske večine, potrebne za ustavne spremembe, bodo o njeni uveljavitvi odločili volivci. Kvorum za razliko od razveljavitvenih referendumov ni potreben.

    Italijani bodo jutri in v ponedeljek na referendumu odločali o pravosodni reformi. FOTO: Stefano Rellandini Afp
    Kaj spreminja reforma

    Vsebina reforme, ki posega v sedem členov ustave, je izrazito tehnična in tudi za pravno nepodkovane državljane težko razumljiva. Najenostavnejši – in nemara najmanj sporen – del predvideva ločitev kariernih poti sodnikov in državnih tožilcev ter odpravo sedanjega sistema, v katerem kandidati opravljajo isti vstopni izpit, nato pa lahko preidejo iz ene funkcije v drugo. V praksi so bili ti prehodi že doslej precej omejeni, saj so bili dovoljeni le enkrat v prvih desetih letih kariere. Poleg tega so bili razmeroma redki. Leta 2024, denimo, se je za to odločilo 42 od skupno 8817 sodnikov in državnih tožilcev. Namen ukrepov naj bi bil zmanjšati vpliv notranjih frakcij v sodstvu.

    Bolj problematičen del predlaganih sprememb je povezan s preoblikovanjem Visokega sodnega sveta (CSM), ki bdi nad neodvisnostjo ter odloča o karierah in disciplinski odgovornosti sodnikov in tožilcev. »Italijanski ustavodajalci so želeli, da je CSM enoten organ za celotno sodstvo, torej tako za sodnike kot za državne tožilce, saj so bili prepričani, da bo tako lažje kljuboval političnim pritiskom oziroma posegom,« nam je pojasnil Giuliano Serges, izredni profesor na pravni fakulteti Univerze Roma Tre. Vladna reforma pa namesto sedanjega CSM predvideva tri organe: enega za sodnike, drugega za tožilce ter novo Visoko disciplinsko sodišče, kar po mnenju sogovornika lahko vodi v zmanjšanje avtonomije sodstva v razmerju do izvršne oblasti.

    »Če organ razdeliš, postane šibkejši in bolj podvržen političnemu vplivu,« je izpostavil Serges. Dodatne pomisleke po njegovih besedah vzbuja tudi način izbire članov novih organov. Tretjina članov bi bila izžrebana s parlamentarnega seznama kandidatov, preostali dve tretjini pa z žrebom med vsemi kvalificiranimi sodniki in tožilci. To bi po njegovem mnenju okrepilo politično komponento, čeprav zadeva le manjšino članov. Parlament namreč že z oblikovanjem kandidatnega seznama vpliva na izbor, medtem ko žreb med vsemi sodniki in tožilci pomeni, da je lahko izbran kdorkoli, tudi kandidati brez večje teže ali reprezentativnosti.

    INFOGRAFIKA: Delo
    Podrejanje sodstva ali krepitev neodvisnosti?

    V referendumski kampanji je Giorgia Meloni prehajala od razmeroma institucionalnih tonov do odprte konfrontacije s sodniki. V enem od zanjo značilnih ex cathedra videov, objavljenih na družbenih omrežjih, je poudarila, da je namen reforme bolj sodoben, meritokratski in odgovoren pravosodni sistem, ki bo osvobojen političnih vplivov. Na drugi strani pa je, denimo, na shodu v Milanu sredi meseca opozorila, da bi zavrnitev reforme pomenila še močnejše frakcije, bolj malomarne sodnike in bolj absurdne sodbe, ki bi vodile do izpuščanja posiljevalcev, pedofilov in preprodajalcev drog, ki ogrožajo varnost ljudi.

    Še več prahu je dvignila vodja kabineta pravosodnega ministra Carla Nordia Giusi Bartolozzi z besedami: »Glasujte za, da se znebimo sodnikov in tožilcev, ki so kot strelski vod.« Njen šef pa je dejal, da bo žreb, ki ga vpeljuje reforma, razbil »paramafijski mehanizem«.

    Kritiki predlaganih sprememb – tudi zaradi tovrstnih izjav – bijejo plat zvona, da reforma posega v temeljno ravnotežje med vejami oblasti. »Naša analiza je, da vlada poskuša začeti proces, v katerem bi bilo sodstvo vse bolj podrejeno nadzoru politike, zlasti vlade,« nam je v intervjuju dejal Giuliano Granato iz skrajno levega gibanja Moč ljudstvu!, ki je prejšnjo soboto v središču Rima organiziralo shod proti reformi. Po njegovem mnenju ustavne spremembe umeščajo v širši proces postopne avtoritarne preobrazbe države, ki jih je mogoče opaziti tudi zunaj Italije.

    Shod proti reformi prejšnji konec tedna v središču Rima. FOTO: Francesco Fotia/Reuters
    Podobne poudarke je bilo v sredo zvečer v središču prestolnice slišati tudi na sklepnem dogodku kampanje osrednjih opozicijskih strank. Vodja levosredinske Demokratske stranke (PD) Elly Schlein je dejala, da želi vlada oslabiti avtonomijo sodstva ter da lahko le neodvisen sodnik zagotovi, da je zakon enak za vse. Predsednik Gibanja 5 zvezd Giuseppe Conte pa je reformo označil za prevaro: »Želijo nas vrniti v ancien régime, ko je bil monarh nad zakoni.«

    V koaliciji takšne pomisleke zavračajo. »V reformi ni nobene določbe, ki bi omogočala ali napovedovala poseg politike v sodstvo,« je za Delo dejala senatorka Lige, ene izmed treh vladnih strank, Erika Stefani. »Zakon ni popoln, noben zakon ni, vendar se mi ta očitek zdi nenavaden. Lahko se namreč zgodi, da čez leto dni zmaga levica in prevzame oblast – kaj se potem spremeni? Ali bo potem levica dajala navodila sodstvu?«

    Med nasprotujočimi si argumenti tabora za in proti Giuliano Serges opozarja, da dejanskih učinkov reforme ni mogoče natančno napovedati. »Veliko bo odvisno od tega, kako bo izvedena, saj je jasno, da se spreminjajo nekateri členi ustave, te pa bo nato treba uresničiti z zakoni, ki bodo natančno določili, denimo, kako bo potekal žreb, kako volitve, koliko članov bodo imeli ti organi. Treba bo tudi videti, kdo bo dejansko izvoljen ali izžreban za članstvo v teh telesih,« je dejal in dodal, da nevarnosti, da bi sodstvo postalo ujetnik politike, ni mogoče izključiti.

    Kampanja v senci vojne v Iranu

    Referendumsko kampanjo je v zadnjih tednih zasenčilo mednarodno dogajanje, zlasti posledice ameriško-izraelskega napada na Iran, ki ga spremljajo skrbi zaradi rasti cen in širših gospodarskih učinkov konflikta. To premierko zaradi njene ideološke in politične bližine s predsednikom ZDA Donaldom Trumpom postavlja v težaven položaj. Zavezništvo, s katerim se je še do nedavnega postavljala, z zaostrovanjem konflikta postaja vse bolj problematično v očeh italijanske javnosti, ki novi vojni na Bližnjem vzhodu v večini nasprotuje. Analitiki menijo, da bi se to nezadovoljstvo lahko izrazilo tudi na voliščih.

    Senca Minneapolisa v italijanskih Alpah

    Po besedah Mattea Giardiella je referendum za premierko prišel ob nepravem času. »Če bi glasovanje potekalo, denimo, pred letom dni, bi bil izid povsem drugačen,« je dejal. »Prvič zato, ker bi potekalo v obdobju rastoče podpore vladi, in drugič, ker je bilo mednarodno okolje nekoliko ugodnejše. Zdelo se je, da premierki uspeva loviti ravnotežje med Trumpovo administracijo in Evropsko unijo.«

    Da referendum presega vprašanje reforme pravosodnega sistema, kažejo tudi analize. Kot je razbrati iz izsledkov javnomnenjskih raziskav, velik del tistih, ki bodo glasovali proti, svojo odločitev utemeljuje tudi z odklonilnim odnosom do vlade Giorgie Meloni in ne zgolj z zavračanjem predlaganih sprememb.

    Posledice referenduma

    Kakšno je aktualno razmerje moči, ni mogoče natančno oceniti. Zadnje ankete, ki so bile opravljene v začetku meseca, 15 dni pred glasovanjem, so nakazovale tesen izid. S približevanjem 22. marca so nasprotniki reforme pridobivali zagon. Končni rezultat bo, kakor je razumeti analitike, v marsičem odvisen tudi od volilne udeležbe, pri čemer naj bi manjše število oddanih glasovnic koristilo taboru proti.

    Kampanjo je zasenčila kriza na Bližnjem vzhodu. FOTO: Stefano Rellandini/Afp
    Ker se je referendum, ki se je še pred kratkim zdel precej odločen v prid vladajoči koaliciji, prevesil v tekmo z negotovim rezultatom, je Giorgia Meloni v sklepu kampanje okrepila svoje pojavljanje v javnosti in poskušala mobilizirati tudi volivce zunaj svojega običajnega kroga podpore. V tej luči so mnogi interpretirali tudi njeno gostovanje v podkastu kontroverznega raperja in nekdanjega partnerja vplivnice Chiare Ferragni, ki se je znašla v središču odmevnega škandala zaradi zavajajoče dobrodelne kampanje – Fedeza. Prav tako je Giorgia Meloni že pred časom poskušala omejiti politično škodo v primeru zavrnitve reforme z napovedjo, da ne bo odstopila. V Palači Chigi je še vedno svež spomin na Mattea Renzija, ki je po prepričljivem porazu na ustavnem referendumu pred desetimi leti predčasno končal svoj mandat.

    Pa vendar bi, kot opozarjajo analitiki, morebitni padec pravosodne reforme za premierko pomenil prvi večji resnejši politični spodrsljaj od prevzema oblasti, ki ne bi ostal brez posledic. »Če zmaga tabor proti, sicer ni pričakovati tako radikalnega preobrata kot leta 2016 z Renzijem, bi pa to oslabilo vlado,« je dejal Matteo Giardiello. Pri tem velja upoštevati tudi časovni okvir: »[Parlamentarne] volitve so predvidene leta 2027, zato nekateri referendum že označujejo kot neke vrste zamaknjene vmesne volitve.«

    Nasprotno bi zmaga na referendumu predsednici vlade dala vetra v jadra za nadaljevanje že zastavljenih sprememb italijanskega političnega sistema, predvsem tako imenovanega premierata, ki bi koncentriral moč v rokah izvršne oblasti in predsednika vlade, ter reforme volilnega sistema, ki naj bi z izrazitim večinskim bonusom zagotovila stabilno večino zmagovalcu. To pa bi po mnenju politologa pospešilo drsenje proti avtoritarnemu obratu.

    Počasno sodstvo

    Čeprav so mnenja o učinkih reforme različna, skoraj ni dvoma, da pobuda ne bo izboljšala počasnega in pogosto neučinkovitega italijanskega pravosodja. Da ne rešuje nobenega od ključnih problemov, je prepričan tudi Giuliano Serges. »Sodstvo kronično trpi zaradi pomanjkanja kadra, Italija pa je tudi država z veliko spori, zato se vodi veliko postopkov. Zaradi tega se pogosto zgodi, da je na sodbo treba čakati leta,« je dejal sogovornik. Po pisanju Financial Timesa reševanje civilnih sporov skozi vse tri stopnje sodnega sistema v Italiji v povprečju traja 2217 dni, kar je skoraj trikrat več od povprečja EU, ki znaša 795 dni.

     Članek je objavljen v okviru projekta SOS4Democracy, v katerem sodeluje medijska hiša Delo.

    Projekt je prejel sredstva iz programa Evropske unije za raziskave in inovacije Horizon Europe (št. pogodbe 101119678). Izražena stališča in mnenja pripadajo avtorju in ne odražajo nujno stališč in mnenj Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za raziskave (REA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti organ, ki financira akcijo.

    ItalijaGiorgia Melonipravosodjereferendumpravosodna reformaSilvio Berlusconivladavina pravaSOS4Democracy

