Ameriški pravosodni minister Todd Blanche je podjetje Nvidia označil za »dobrega korporativnega državljana«, a ni želel komentirati, ali zvezni organi preiskujejo proizvajalca čipov. Prav tako ni imel informacij o statusu varnostnega dovoljenja ponovno imenovanega izvršnega direktorja Jensena Huanga, medtem ko kongresniki zahtevajo odgovore o vpletenosti predsednika Donalda Trumpa v njegovo vrnitev na čelo podjetja.

Huang se je na položaj vrnil manj kot dva tedna po odstopu, ki ga je sprožilo razkritje njegovih zunajzakonskih afer, med drugim z domnevno kitajsko vohunko. V torek je Blanche večkrat zavrnil odgovor na vprašanja, ali sta pravosodno ministrstvo ali FBI preiskovala Huanga. »Ne vem, o čem govorite,« je dejal.

Huang bo prihodnji teden pred kongresom odgovarjal na vprašanja o varnostnih pomislekih, povezanih z njegovim odnosom z domnevno kitajsko vohunko, ki je vodila singapursko podjetje Megaspeed, poslovnega partnerja Nvidie, poroča BBC.

V torek je Blanche večkrat zavrnil odgovor na vprašanja, ali sta pravosodno ministrstvo ali FBI preiskovala Huanga. »Ne vem, o čem govorite,« je dejal. FOTO: Anna Moneymaker/AFP

Trump je medtem dejal, da bi Huangu lahko podelil pomilostitev, če bi se izkazalo, da je storil kaznivo dejanje, vendar meni, da to ne bo potrebno. »Vedno je možnost, mislim, vendar ne verjamem, da bo potrebno,« je Trump v torek povedal za New York Post.

Preiskava zaradi preusmerjanja čipov

Ameriško ministrstvo za trgovino je napovedalo, da pripravlja uvrstitev tehnološkega podjetja Megaspeed na črni seznam. Podjetje sumijo, da je pomagalo preusmerjati napredne čipe na Kitajsko.

Ministrstvi za trgovino in pravosodje sta v skupni izjavi prejšnji teden sporočili, da so Megaspeed začeli preiskovati leta 2024 zaradi morebitnih kršitev nadzora nad izvozom. Blanche je v torek poudaril, da pravosodno ministrstvo hkrati vodi na stotine, če ne še več preiskav zaradi izvoznih kršitev, zato ni želel potrditi, ali preiskava Megaspeeda še poteka.

Na vprašanje, ali je Nvidia sodelovala s preiskovalci pri ugotavljanju, ali sta podjetje ali Huang vedela za preusmerjanje čipov na Kitajsko, je Blanche odgovoril, da nima razloga, da bi podjetje označil za kaj drugega kot dobrega korporativnega državljana. Dodal je, da bi bilo njegovo sporočilo drugačno, če bi Nvidia postala tarča kazenske preiskave, jo ovirala ali preprečevala delo preiskovalcev.

Vrednost delnic Nvidie se je po objavi Huangove vrnitve močno zvišala, a je del rasti v nestanovitnem trgovanju v torek izpuhtel. Delnice so dan končale skoraj šest odstotkov nižje, vendar še vedno nad vrednostjo ob koncu prejšnjega tedna. V ponedeljek so po novici o Huangovi vrnitvi poskočile za več kot 31 odstotkov.

Huang bo prihodnji teden pred kongresom odgovarjal na vprašanja o varnostnih pomislekih, povezanih z njegovim odnosom z domnevno kitajsko vohunko, ki je vodila singapursko podjetje Megaspeed, poslovnega partnerja Nvidie. FOTO: AFP

Huang se je po poročanju medijev v torek opravičil zaposlenim in priznal, da je naredil »grozne napake«. Povedal je tudi, da se udeležuje 90-minutne terapije na dan.

Vrnitev sprožila kritike

Nvidiin upravni odbor je Huanga v ponedeljek nepričakovano ponovno imenoval za izvršnega direktorja. Predsednik odbora Harvey Jones je pojasnil, da je vrnitev v najboljšem interesu delničarjev, zaposlenih, partnerjev in strank. Odbor je pri tem sporočil, da se je posvetoval z visokimi predstavniki ameriške vlade in da Huangova vrnitev ne predstavlja tveganja za nacionalno varnost.

Trump je v ponedeljek dejal, da se je pogovarjal s člani upravnega odbora in jih prepričal, naj Huanga ponovno imenujejo.

Odločitev je sprožila kritike tako med republikanci kot demokrati. Republikanski kongresnik Don Bacon je ocenil, da bi morala Nvidia ignorirati nerazumljivo željo administracije po Huangovi vrnitvi. Republikanski senator Pete Ricketts pa je opozoril, da Huangovo ravnanje podjetja ne odvezuje odgovornosti za pojasnila glede varnostnih pomislekov in čipov, katerih usoda ni znana.

Demokratski kongresnik Robert Garcia, ki bo prevzel vodenje odbora predstavniškega doma za nadzor, je Trumpovo neposredno vpletenost v odločitev označil za razlog za resna vprašanja o nacionalni varnosti in korupciji. Demokratski senator Ruben Gallego je pozval kongres, naj preveri, kakšne transakcije z delnicami so se zgodile pred objavo Huangove vrnitve.