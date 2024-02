Prazne, impotentne fraze ne bodo zaustavile groze v Gazi

Kljub temu, da je bilo na varnostni konferenci v Münchnu mogoče slišati kar nekaj pozivov, naj Izrael ne sproži ofenzive na Rafo, je predsednik izraelske vlade Benjamin Netanjahu znova zatrdil, da bo izraelska vojske v vsakem primeru izvedla operacijo v mestu ob egiptovski meji, kamor se je v štirih in pol mesecih izraelskega bombardiranja in raketiranja območja Gaze zateklo približno 1,2 milijona ljudi. Polovica prebivalstva opustošene palestinske enklave.

Izraelska vojska je ponoči napadala Rafo; mirovna pogajanja so medtem zastala. FOTO: Mohammed Abed/AFP

Kako prazne in impotentne so besede svetovne diplomacije, ko ta poziva k prekinitvi ognja na območju Gaze, je v soboto jasno pokazala veleposlanica Združenih držav pri Združenih narodih Linda Thomas-Greenfield. Potem ko je preučila predlog resolucije, ki ga je v varnostnemu svetu ZN poslala Alžirija, ta pa predvideva takojšnjo (humanitarno) prekinitev ognja v Gazi, je Thomas-Greenfield dejala, da ZDA takega predloga, če se bo njem glasovalo, ne bodo podprle.

Alžirski predlog resolucije, o katerem bi moral VS glasovati v torek, ob takojšnji humanitarni prekinitvi ognja, »ki bi jo morale upoštevati vse strani«, zavrača »nasilno razseljevanje palestinskega civilnega prebivalstva« zahteva tudi »takojšnjo in brezpogojno izpustitev vseh talcev«. Toda tudi nekaj tako zelo osnovnega je za ključno izraelsko zaveznico očitno preveč. In to v času, ko izraelska vojska po navodilih Benjamina Netanjahuja pripravlja veliko ofenzivo na Gazo, eno najbolj gosto naseljenih področij na svetu, kjer vlada strahovita humanitarna katastrofa.

Netanjahu je na sobotni večerni novinarski konferenci dejal, da tisto, ki nasprotujejo izraelski kopenski ofenzivi na Rafo, Izraelu sporočajo naj »izgubi vojno« s Hamasom. »V Rafo bomo vstopili tudi, če bomo dosegli dogovor o izpustitvi talcev,« je povedal predsednik izraelske vlade, ki se zelo dobro zaveda, da je njegovo politično preživetje vezano na trajanje vojne v Gazi. Izrael v štirih in pol mesecih brutalnih napadov na Gazo in kolektivnega kaznovanja Palestincev za Hamasova grozodejstva sicer ni dosegel niti enega izmed svojih velikokrat obelodanjenih ciljev – na čelu z osvoboditvijo vseh talcev in popolnega uničenja Hamasa.

Molitve ob truplih umrlih, ki ležijo v bolnišnici Al-Nadžar v Rafi FOTO: Mohammed Salem/Reuters

Neopisljiva groza

V Rafi je trenutno že okoli milijon in pol ljudi. Velika večina je prebežala iz preostalih, popolnoma uničenih predelov Gaze, ki jo izraelska vojska s taktiko požgane zemlje načrtno spreminja v območje, kjer še dolgo ne bo mogoče živeti; kamor se že večkrat razseljeni, bolni, prestrašeni in globoko travmatizirani ljudje (med njimi je tudi več deset tisoč ranjencev) ne bodo mogli vrniti. »Rafa, kjer ujeti ljudje čutijo neizprosno tesnobo, je zadnja črta palestinskega obstoja v Gazi,« je včeraj na platformi X zapisala posebna poročevalka za Palestino pri Združenih narodih Francesa Albanese. »Kako lahko dovolimo novo nakbo? Se nam je zmešalo?« je dodala v kontekstu napovedanega izraelskega napada na Rafo, od koder ljudje ne morejo bežati.

Satelitski posnetek Rafe potem ko se je vanjo zateklo več kot milijon prebivalcev Gaze FOTO: Planet Labs Pbc Via Reuters

Medtem v Rafo, kjer večina ljudi v neopisljivo grozljivih pogojih in brez osnovnih sredstev za preživetje živi v šotorih, veliko pa kar na ulicah, še vedno bežijo ljudje iz sosednjega Han Junisa, ki ga izraelska vojska ves čas bombardira, v mestu pa potekajo tudi srditi spopadi med izraelskimi kopenskimi enotami in pripadniki Hamasa. Izraelski vojaki se še naprej nahajajo tudi v bolnišnici Naser, ki je zaradi izraelskega vpada v petek prenehala delovati. V bolnišnici je ujetih še najmanj 120 ljudi. Številni so življenjsko ogroženi. Med njimi so tudi novorojenčki.