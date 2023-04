Praznična nedelja v Jeruzalemu je bila skoraj čudežno mirna

V nadaljevanju preberite:

Potem ko so izraelske varnostne sile dve noči zapored (sreda in četrtek) vdrle v mošejo Al Aksa v Jeruzalemu in od tam z brutalno silo pregnale več tisoč muslimanskih vernikov ter jih okoli 400 tudi priprle, so bili številni Izraelci in Palestinci prepričani, da bo praznični vikend v starem jeruzalemskem mestnem jedru obeležilo še hujše nasilje.