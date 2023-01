Z Balkana je odšlo za dve Sloveniji ljudi

V nadaljevanju preberite:

Ne zgolj množičnost izseljevanja, ampak tudi to, da odhajajo večinoma mladi in izobraženi ljudje, ki šele vstopajo na trg dela in si šele ustvarjajo družino, bi moralo skrbeti odločevalce na Balkanu, meni Tomas Sobotka z dunajskega inštituta za demografijo. To, da Balkan izgublja delavce in otroke, je bolj problematično za demografske trende kot manj rojstev. Toda Sobotka, v nasprotju z Almo Pobrić, vidi upanje v tem, da se balkanski priseljenci kljub vsemu še vedno radi vračajo domov za praznike in na počitnice ter ohranjajo svoje povezave z družino, prijatelji in znanci. Kam se ljudje iz Balkana najpogosteje izseljujejo in koliko denarja v pvoprečju pošljejo v svoje izvorne države?