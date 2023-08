Prebežniki v Trstu spijo v blatu in vodi

V nadaljevanju preberite:

»Nihče ne naredi ničesar! Več kot 400 ljudi živi v blatu in med podganami, Tržačani pa gledajo proč! Tudi mi, Slovenci! Sprašujemo se, kako je lahko mesto med drugo svetovno vojno dopustilo grozote, ki so se dogajale v Rižarni – kaj pa danes?« Fotograf Primorskega dnevnika Damjan Balbi je ogorčen nad nehumanimi razmerami, na katere so obsojeni prebežniki, ki v Trstu nimajo strehe nad glavo, in poziva k ukrepanju. Enako poudarjajo tudi v tržaškem združenju nevladnih organizacij.

Kakšne razmere v teh dneh vladajo v silosu, zadnjem zatočišču ilegalnih prebežnikov ob železniški postaji v Trstu? Kaj pravi zadnje poročilo nevladnih organizacij, združenih v Solidarnostno tržaško mrežo? Zakaj italijanske državne in tržaške občinske oblasti ne poskrbijo za začasno namestitev migrantov, ki čez noč nimajo kam iti?