Prebivalci mesta Gaza so popolnoma odrezani od sveta

Telefonske in internete povezave z mestom Gaza so že dva dni v celoti prekinjene. Edini vir novic iz obleganega mesta na severu palestinske enklave, ki ga izraelska vojska sistematično spreminja v ruševine, so ljudje, ki jim je uspelo zbežati iz ognjenega kotla in zdaj v osrednjem in južnem delu Gaze iščejo prostor, kjer bi v neopisljivo strahotnih pogojih ostali nekaj naslednjih dni. Eksodus se stopnjuje. Genocid je vstopil v novo fazo.

Iz posnetkov in fotografij izraelske okupacijske vojske je očitno, da so se izraelski tanki – skupaj s kopenskimi enotami – po dolgotrajnem neprekinjenem bombardiranjem že prebili v več četrti mesta Gaza, največjega urbanega središča v palestinski enklavi, kjer naj bi se nahajalo še najmanj 600.000 sestradanih, izčrpanih, bolnih in ranjenih ljudi.

Izraelska vojska v mestu na severu Gaze, kamor omembe vredna količina humanitarne pomoči ni prišla že skoraj pol leta, množično uporablja tudi predelane ameriške oklepnike M113 – te v najbolj gosto naseljenih področjih ob neštetih brezpilotnih letalih uporablja kot samo-vozeča vozila, ki so napolnjena z eksplozivom. Bombe, rakete, topniški izstrelki in tankovske granate ves čas padajo po delih mesta, kjer životari največ ljudi. Tudi po še komaj delujočih bolnišnicah Al Šifa in Al Ahli.