Pred 8. marcem spet molili za »čistost« žensk in moško avtoriteto v hiši

Pred mednarodnim dnevom žensk so se na Trgu bana Jelačića v Zagrebu znova zbrali moški. Klečali so in molili rožni venec za moške, da bi ti postali duhovne avtoritete v družini, ter za ženske, da bi postale »čiste« – v vedenju in oblačenju.

Molitvene skupine se na trgu zberejo vsako prvo soboto v mesecu. Ženske v ograjen prostor ne smejo vstopiti. Tokrat se je skupina žensk, kot poroča Jutarnji list, odločila, da bo molila z moškimi in skupaj z njimi tudi pokleknila.

Na nasprotni strani Trga bana Jelačića se zbirajo protestniki, ki podpirajo pravice žensk. Danes so z bobnanjem in petjem izrazili nasprotovanje klečečim ženskam, ki podpirajo moško teorijo o duhovni prevladi.

Tudi tokrat so, kot je še poročal hrvaški medij, celoten dogodek spremljali policisti, ki so bili razporejeni po celotnem osrednjem zagrebškem trgu. Verski fanatiki so napovedali, da bodo 14. marca organizirali »shod moških«, a več podrobnosti za zdaj niso izdali.

Na trgu se moški – nasprotujejo pravici do splava in zahtevajo, da se ženske vrnejo tja, kjer »jim je mesto«, torej za stene svojih domov – zbirajo že od leta 2022