Pred ciljem: nad flotiljo droni, obkrožena je bila z neznanimi plovili

Mednarodna skupina ladij, ki poskuša dostaviti humanitarno pomoč v Gazo, je v sredo sporočila, da se je pri približevanju cilju povečala prisotnost brezpilotnih letal. V izjavi na telegramu so zapisali, da so vstopili v »visokotvegano območje«, kjer so bile prejšnje flotilje napadene ali prestrežene.

Ista skupina, imenovana Global Sumud Flotilla, je poročala tudi, da so se več njihovim čolnom približala neidentificirana plovila, nekatera brez vključenih navigacijskih luči. Iz flotilje so sporočili, da so plovila nato odšla, udeleženci pa so v pričakovanju morebitne prestrezne akcije izvedli varnostne protokole.

Za zdaj ni znano, kdo stoji za povečanimi aktivnostmi v območju, skupina ladij pa nadaljuje plovbo proti Gazi, kjer želi dostaviti pomoč prebivalcem, ki so v izjemno težkih humanitarnih razmerah, poroča Reuters.

Na plovilih so med drugim poslanci, odvetniki in aktivisti, med njimi tudi švedska podnebna aktivistka Greta Thunberg. Organizatorji so napovedali, da ne nameravajo upoštevati opozoril in se pripravljajo na morebitno novo prestrezanje ali napad. Aktivisti menijo, da obstaja velika verjetnost napada še v prihodnjih urah.

Italija in Španija sta v pomoč flotilji napotili vojaške ladje, a jo bo danes italijanska mornarica nehala spremljati, ko se bo ta približala na 150 navtičnih milj (278 kilometrov) od obale. Tako je sporočilo italijansko obrambno ministrstvo.

Italijanska predsednica vlade Giorgia Meloni je aktiviste pozvala, naj takoj prekinejo misijo, saj bi vztrajanje pri soočenju z Izraelom po njenem mnenju lahko ogrozilo krhko ravnovesje, ki bi lahko omogočilo napredek v mirovnem načrtu.