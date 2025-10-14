Pred dnevom D Srbi bolj zaupajo upornim študentom kot Vučiću

V nadaljevanju preberite:

Na velikem protestnem shodu 1. novembra, ob obletnici tragične nesreče, ki je v Novem Sadu odnesla 16 življenj, se ne bo zgodilo nič, razen nasilja in padca priljubljenosti študentskega gibanja, meni srbski predsednik Aleksandar Vučić. Uporni študentje, ki že skoraj leto dni s protesti grenijo življenje režimu, zavračajo Vučićev poskus ustrahovanja in pravijo, da bo dan D za oblast šele na volitvah.

Politična kriza, kakršne kriz vajena Srbija ne pomni in traja od 1. novembra lani, ko se je v Novem Sadu zrušil nadstrešek železniške postaje ter ubil 16 ljudi, se tik pred prvo obletnico zgolj stopnjuje. Protestne blokade, s katerimi študentje opozarjajo rojake na sistemsko korupcijo, nedelujočo pravno državo in kronično odsotnost odgovornosti nosilcev politične moči, vladajočemu režimu pod vodstvom predsednika Aleksandra Vučića tako grenijo življenje, da je režim protestnikom že večkrat poslal naproti dobro organizirane skupine nasilnežev s kriminalnimi kartotekami. Stopnjevanje nasilja na protestnih shodih je vzbudilo pozornost Evropske unije, ki je bila dotlej razmeroma nezainteresirana za shode v Srbiji.