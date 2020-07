FOTO:Pred dramatičnim zasukom na slabše

Italijanska vlada je reševanje težav, povezanih z gospodarskimi in socialnimi posledicami pandemije, preložila na jesen, ko bi moralo tudi postati jasno, ali je pravzaprav kos nalogi, pred katero se je znašla.Zahodni sosedi je v zadnjih mesecih uspelo obvladati virus in ponovno zagnati gospodarstvo, a položaj je daleč od normalnega. Ukrepi za pomoč gospodinjstvom, subvencije za podjetja in prepoved odpuščanj so tako rekoč vse, kar Italijo loči od globoke gospodarske, socialne in po vsej verjetnosti tudi politične krize. Že s koncem poletja, ko se iztečejo nekateri od ukrepov, se lahko stvari dramatično zasukajo na slabše, in ...