Pred izraelskim veleposlaništvom v Beogradu je policist ubil napadalca

Mladoletnik je ponoči z nožema napadel policista, ki je varoval izraelsko veleposlaništvo v Beogradu, je sporočil srbski notranji minister Ivica Dačić. Policist je napadalca ubil, sam pa je dobil lažje poškodbe. Dačić je dogodek označil za teroristični napad in dvignil stopnjo teroristične ogroženosti na najvišjo raven. Incident je potrdilo tudi izraelsko zunanje ministrstvo, ki ga je prav tako označilo za poskus terorističnega napada. Sporočilo je, da nihče od zaposlenih ni bil poškodovan in da je veleposlaništvo zaprto.

»Mladoletnik, čigar identiteta še ni potrjena, vendar utemeljeno sumimo, da prihaja iz Šabca, je stekel proti pripadniku žandarmerije, vzklikal 'Alahu Akbar' in ga napadel z dvema nožema,« je sporočil Dačić.

FOTO: Andrej Isakovic/AFP

Policist je napadalca ubil, pri čemer se je sam lažje poškodoval, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

Po poročanju portala N1 Srbija, ki se sklicuje na vire v policiji, so mladeniča, po rodu iz okolice Šabca, maja letos aretirali v Münchnu zaradi suma pripravljanja terorističnega napada na tamkajšnjo judovsko skupnost. Julija so ga izgnali v Srbijo. Nemškim varnostnim službam naj bi med zaslišanjem povedal, da se je na spletu začel zanimati za islamski fundamentalizem in teroristični organizaciji Al Kaida in Islamska država.

N1 ob tem opozarja, da ni jasno, kako so ga lahko srbske varnostne službe pustile brez nadzora, tako da je lahko prišel do veleposlaništva in poskušal ubiti pripadnika žandarmerije. Dačić sicer trdi, da so ga varnostne službe spremljale. Na razkritja se je odzval tudi kandidat zmagovalke nedeljskih parlamentarnih volitev Študentske liste Nemanja Đurić, ki je zahteval takojšen odstop direktorja srbske varnostno-obveščevalne agencije Bia Vladimirja Orlića.

Za televizijo N1 je ocenil, da gre za resen varnostni incident, saj bi morali napadalcu preprečiti vstop v Srbijo. Varnostno-obveščevalno agencijo je tudi obtožil, da se je namesto s preprečevanjem terorizma ukvarjala z nadzorovanjem tistih, ki so nasprotovali nekaterim odločitvam oblasti.

»Glede na to, da se je teroristični napad zgodil na našem ozemlju, sem kot minister za notranje zadeve (...) dvignil stopnjo teroristične ogroženosti na najvišjo raven,« je dejal minister in pojasnil, da to pomeni okrepljen nadzor in večjo navzočnost policije na določenih lokacijah. Dodal je še, da naj bi bil napadalec privrženec Islamske države.

Dežurni državni tožilec višjega državnega tožilstva v Beogradu je opravil ogled kraja dogodka. FOTO: Andrej Isakovic/AFP

Dežurni državni tožilec višjega državnega tožilstva v Beogradu je opravil ogled kraja dogodka, so sporočili s tožilstva.

Po ogledu so ugotovili, da je policist ravnal v samoobrambi in je upravičeno uporabil službeno strelno orožje. Preiskavo vseh okoliščin dogodka nadaljujejo.

Po poročanju srbske javne radiotelevizije RTS se je napad zgodil približno 15 minut po polnoči. Policist je med napadom dobil ureznino na obrazu, vendar se po besedah ministra Dačića počuti dobro in naj bi ga še danes odpustili iz bolnišnice.

Napadalec je bil pod nadzorom srbskih varnostnih služb

Zaradi razglasitve najvišje stopnje teroristične ogroženosti so po državi okrepili varovanje diplomatskih predstavništev, pomembnih infrastrukturnih objektov in drugih javnih krajev, poročajo srbski mediji.

Podoben napad se je pred izraelskim veleposlaništvom v Beogradu zgodil že junija 2024, ko je napadalec s samostrelom ranil policista, ta pa ga je ustrelil, navaja tiskovna agencija AP.