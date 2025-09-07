  • Delo d.o.o.
    Svet

    Pred nesrečo vzpenjače v Lizboni prekinjena kabelska povezava med vagonoma

    Kabel, ki je popustil, je sicer imel življenjsko dobo 600 dni, namestili pa so ga 337 dni pred nesrečo.
    V nesreči je umrlo 16 ljudi. FOTO: Patricia De Melo Moreira AFP  
    V nesreči je umrlo 16 ljudi. FOTO: Patricia De Melo Moreira AFP  
    STA
    7. 9. 2025 | 09:27
    7. 9. 2025 | 09:27
    2:42
    Pred nesrečo vzpenjače v Lizboni, v kateri je v sredo umrlo 16 ljudi, se je na stiku s ponesrečenim vagonom iztrgal kabel, ki je povezoval obe kabini, so v soboto zvečer v prvih ugotovitvah sporočili preiskovalci. Zavorni mehanik je aktiviral zavorni sistem, a mu ni uspelo preprečiti iztirjenja, poročajo tuje tiskovne agencije.

    »Po preučitvi razbitin na prizorišču smo takoj ugotovili, da je popustil kabel, ki je povezoval oba vagona,« je v izjavi sporočil nacionalni urad za preiskavo nesreč v letalstvu in železniškem prometu.

    Zavorni mehanik je aktiviral tako pnevmatsko kot ročno zavoro, a nobena ni uspela upočasniti vagona, ki se je pospešeno spuščal po pobočju. Zavorni sistem naj bi deloval, a naj v primeru, ko dvojice vagonov ne povezuje kabel, ne bi imel zmožnosti ustaviti vagonov. Ali se je ustrezno aktivirala tudi zasilna zavora, glede na dosedanje izsledke preiskave še ni jasno.

    Glede na ugotovitve preiskovalcev so sicer pristojni vzdrževanje izvajali skladno s časovnim načrtom, na jutro pred nesrečo pa je bil opravljen tudi vizualni pregled, ki ni zaznal nepravilnosti na kablih ali zavornem sistemu. Ni pa bilo mogoče na ta način preveriti stanja dela kabla na delu, kjer se je nato tik pred nesrečo iztrgal iz spoja, so navedli.

    Tožilstvo opravlja ločeno preiskavo nesreče. FOTO: Patricia De Melo Moreira AFP
    Tožilstvo opravlja ločeno preiskavo nesreče. FOTO: Patricia De Melo Moreira AFP

    Kabel, ki je popustil, je sicer imel življenjsko dobo 600 dni, namestili pa so ga 337 dni pred nesrečo.

    Kot v prvih ugotovitvah še navajajo preiskovalci, je vagon v pročelje stavbe trčil s hitrostjo 60 kilometrov na uro. Celoten incident se je odvil v le 50 sekundah, so dodali.

    V nesreči tirne vzpenjače Gloria v sredo je umrlo 16 ljudi, med njimi pet Portugalcev, trije Britanci, dva Južnokorejca, dva Kanadčana ter po en ameriški, ukrajinski, švicarski in francoski državljan.

    Vzpenjače so v Lizboni priljubljen način potovanja po strmih ulicah mesta. Vzpenjača Gloria je ena najbolj znanih turističnih znamenitosti v prestolnici, ki je začela delovati leta 1885. Tri desetletja kasneje so jo priklopili na elektriko.

    Novice  |  Slovenija
    Reforma

    Upokojenci dosegli spremembo usklajevanja

    Pri valorizaciji pokojnin se bosta rast plač in inflacija upoštevali v enaki meri do leta 2035.
    Barbara Hočevar 6. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko smučanje

    Maria Riesch po lanski težki ločitvi našla srečo s 25 let starejšim Štajercem

    Nekdanja nemška smučarska zvezdnica je zaupala, da je njen novi partner najboljši možni sopotnik za njen novi življenjski začetek.
    Miha Šimnovec 4. 9. 2025 | 18:20
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Poroka

    Robert Golob in Tina Gaber Golob poročena, premier srečen in ponosen (FOTO)

    Premier Robert Golob in Tina Gaber sta popoldne v Vili Tartini v Strunjanu stopila v zakonski stan. Znano, kdaj bosta mladoporočenca odpotovala na medene tedne.
    6. 9. 2025 | 15:11
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Pregled tedna

    Kdo bi zmagal, če bi se začela vojna med Kitajsko in Ameriko

    Simulacije kažejo, da bi bila ta vojna izjemno draga za obe strani, z izgubami, ki bi šle v več deset tisoč vojakov in z ogromno škodo za ves svet.
    Zorana Baković 6. 9. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Nedelo
    Zgodba o uspehu

    Arminka Helić: Nič ni nemogoče in Balkan lahko postane Skandinavija

    Angleško baronico z bosanskimi koreninami frustrira, ko vidi žensko, popolnoma skrito za črno tančico, medtem ko se njen mož sprehaja v kratkih hlačah.
    Novica Mihajlović 7. 9. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Marko Soršak - Soki: Nikoli v življenju nisem imel druge službe kot za bobni

    V Sloveniji še nismo imeli ministra, ki bi obiskal toliko šol, kaj šele, da bi jim kaj dal, ugotavlja Soki, ki je z inštrumenti opremil že 138 slovenskih šol.
    Agata Rakovec Kurent 7. 9. 2025 | 09:00
    Preberite več
