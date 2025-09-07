Pred nesrečo vzpenjače v Lizboni prekinjena kabelska povezava med vagonoma

Pred nesrečo vzpenjače v Lizboni, v kateri je v sredo umrlo 16 ljudi, se je na stiku s ponesrečenim vagonom iztrgal kabel, ki je povezoval obe kabini, so v soboto zvečer v prvih ugotovitvah sporočili preiskovalci. Zavorni mehanik je aktiviral zavorni sistem, a mu ni uspelo preprečiti iztirjenja, poročajo tuje tiskovne agencije.

»Po preučitvi razbitin na prizorišču smo takoj ugotovili, da je popustil kabel, ki je povezoval oba vagona,« je v izjavi sporočil nacionalni urad za preiskavo nesreč v letalstvu in železniškem prometu.

Zavorni mehanik je aktiviral tako pnevmatsko kot ročno zavoro, a nobena ni uspela upočasniti vagona, ki se je pospešeno spuščal po pobočju. Zavorni sistem naj bi deloval, a naj v primeru, ko dvojice vagonov ne povezuje kabel, ne bi imel zmožnosti ustaviti vagonov. Ali se je ustrezno aktivirala tudi zasilna zavora, glede na dosedanje izsledke preiskave še ni jasno.

Glede na ugotovitve preiskovalcev so sicer pristojni vzdrževanje izvajali skladno s časovnim načrtom, na jutro pred nesrečo pa je bil opravljen tudi vizualni pregled, ki ni zaznal nepravilnosti na kablih ali zavornem sistemu. Ni pa bilo mogoče na ta način preveriti stanja dela kabla na delu, kjer se je nato tik pred nesrečo iztrgal iz spoja, so navedli.

Tožilstvo opravlja ločeno preiskavo nesreče. FOTO: Patricia De Melo Moreira AFP

Kabel, ki je popustil, je sicer imel življenjsko dobo 600 dni, namestili pa so ga 337 dni pred nesrečo.

Kot v prvih ugotovitvah še navajajo preiskovalci, je vagon v pročelje stavbe trčil s hitrostjo 60 kilometrov na uro. Celoten incident se je odvil v le 50 sekundah, so dodali.

V nesreči tirne vzpenjače Gloria v sredo je umrlo 16 ljudi, med njimi pet Portugalcev, trije Britanci, dva Južnokorejca, dva Kanadčana ter po en ameriški, ukrajinski, švicarski in francoski državljan.

Vzpenjače so v Lizboni priljubljen način potovanja po strmih ulicah mesta. Vzpenjača Gloria je ena najbolj znanih turističnih znamenitosti v prestolnici, ki je začela delovati leta 1885. Tri desetletja kasneje so jo priklopili na elektriko.