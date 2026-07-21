Pred novo blokado? Hutijevci grozijo z napadi, ladje obračajo smer

Stopnjevanje napetosti med ZDA in Iranom veča zaskrbljenost glede zanesljivosti oskrbe z energijo ter negotovost glede prihodnjih razmer na svetovnih trgih, je opozorila Mednarodna agencija za energijo (IEA). Kot dodaten razlog za skrb je navedla razmere v ožini Bab al Mandab.

Agencija je izdala opozorilo dan zatem, ko so jemenski hutijevci napovedali uvedbo pomorske blokade Savdske Arabije zaradi nedavnih napadov na letališče v Sanii, glavnem mestu države na jugu Arabskega polotoka, za katere je prevzela odgovornost jemenska mednarodno priznana vlada. Iz izjav predstavnikov hutijevcev ni bilo jasno, kako nameravajo uveljaviti blokado proti sosednji državi oziroma ali proiransko gibanje načrtuje ponovne napade na ladje blizu Bab al Mandaba.

Najmanj dva tankerja, ki prevažata savdsko nafto in sta namenjena v Indijo in na Kitajsko, sta se po poročanju Reutersa sredi Rdečega morja obrnila ter nadaljevala pot v smeri Sueškega prekopa. S tem se bo čas njune plovbe do ciljnih pristanišč podaljšal za več tednov.

Bab al Mandab je zaradi obvozov Hormuške ožine vse pomembnejša pomorska pot. Fatih Birol, izvršni direktor IEA

Dan pred tem so hutijevci na naslove več ladijskih družb posredovali elektronsko sporočilo, v katerem so jih posvarili pred »natovarjanjem ali raztovarjanjem v kateremkoli savdskem pristanišču«, rekoč, da lahko v nasprotnem primeru njihova plovila postanejo tarča sankcij oziroma napadov.

Hutijevci so v ožini, ki povezuje Rdeče morje z Adenskim zalivom oziroma Indijskim oceanom, blokirali ladijski promet že v času izraelske vojne v Gazi, ko so izvedli več kot 170 napadov na vojaška in komercialna plovila. Gibanje je ustavilo napade oktobra lani, po začetku veljavnosti premirja v palestinski enklavi.

Z izjav predstavnikov hutijevcev ni bilo jasno, kako nameravajo uveljaviti blokado proti sosednji državi oziroma ali proiransko gibanje načrtuje ponovne napade na ladje blizu Bab al Mandaba. FOTO: Reuters

Od takrat oziroma od začetka ameriško-izraelske vojne proti Iranu, med katero je Teheran uvedel blokado Hormuške ožine, se je pomen Bab al Mandaba v svetovni trgovini z energenti samo še povečal. Popolno zaprtje ožine bi po poročanju zahodnih medijev ogrozilo izvoz večine savdske nafte, ponudba črnega zlata na svetovnih trgih bi se zmanjšala za sedem ­odstotkov.

»Bab al Mandab je zaradi obvozov Hormuške ožine vse pomembnejša pomorska pot,« je opozoril tudi Fatih Birol, izvršni direktor IEA.

Po njegovih besedah na trgu surove nafte za zdaj še deluje več dejavnikov, ki blažijo pritisk zaostrenih razmer na Bližnjem vzhodu. »Med njimi so predvsem velike dobave proizvajalcev iz Perzijskega zaliva – zlasti zaradi obsežnih prizadevanj Savdske Arabije in Združenih arabskih emiratov –, ki še naprej dosegajo svetovne trge po alternativnih poteh mimo Hormuške ožine, pa tudi količine, ki jim še uspe prečkati ožino. Ocenjujemo, da je izvoz iz zalivskih držav manjši kot ob koncu junija, vendar občutno večji kot med začetkom marca in sredino junija,« je poudaril Birol.

Izvršni direktor agencije je opozoril, da zaradi zaostritve spopadov in nadaljnjega zmanjšanja razpoložljivih komercialnih zalog nafte ni mogoče biti brez skrbi pri energetski varnosti. »Predelava nafte v rafinerijah in dobava naft­nih derivatov nista sledili povečanju dobav surove nafte, zato je na trgih rafiniranih naftnih pro­izvodov, kot sta dizelsko gorivo in bencin, precej več napetosti kot na trgu surove nafte,« je dodal.

Cena nafte brent je bila danes še naprej višja od 90 dolarjev za sod. ​