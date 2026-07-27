Pred portugalsko obalo zasegli več kot 2,6 tone kokaina

V Atlantskem oceanu, ob obali Portugalske, je policija zasegla več kot 2,6 tone kokaina. Ocenjujejo, da bi zaseženi kokain preprodajalcem prinesel 500 milijonov evrov, je v ponedeljek sporočila italijanska mejna in carinska policija.

Kokain so našli na krovu hitrega napihljivega čolna. Na plovilu so aretirali štiri osebe, dva Španca, Albanca iz Italije in prebivalca Gibraltarja, poroča Reuters.

Operacija je potekala v sodelovanju s španskimi in portugalskimi organi, preiskave pa so koordinirali italijanski tožilci.