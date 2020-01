Pred prisego za novega predsednika na klop za priče

Novoizvoljeni hrvaški predsednik Zoran Milanović bo priča na sojenju zaradi afere Dnevnice. Njegov nekdanji vodja kabineta vlade Tomislav Sauchi in tajnica več vlad Sandra Zeljko sta obtožena, da sta državni proračun oškodovala za okoli 133.500 evrov.



Po navedbah hrvaških medijev bo Milanović sedel na klop za priče 27. januarja. Čeprav je podal izjavo o tej kazenski zadevi tožilcem Urada za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu (Uskok), ga ne tožilstvo ne obramba nista predlagala za pričo. Po uradni dolžnosti naj bi to storil sodni senat, tako da bo moral Milanović na sodišče tik pred slovesno prisego na položaj predsednika države. Inavguracija bo 18. februarja.

Neobstoječe službene poti

Sauchi in Zeljkova sta obtožena zlorabe položaja in pooblastil, goljufije, ponarejanja uradnih dokumentov ter pomoči pri teh kaznivih dejanjih med letoma 2013 in 2017. Kot še trdi Uskok, sta skupaj ponaredila podpise na več kot stotih fiktivnih potnih nalogih, na podlagi katerih sta zahtevala izplačilo akontacije dnevnic, čeprav sta vedela, da je šlo za neobstoječe službene poti. Po izpovedi prič so bili glavni akterji zlorab Milanovićevi svetovalci, fiktivne potne stroške pa so si zlasti leta 2015 obračunavale še druge osebe.



Afera je prišla na dan leta 2017, ko Milanović ni bil več premier. Čeprav je priznal, da je bil Saucha njegov zvesti sodelavec in njegova politična izbira, je zavrnil kakršnokoli osebno odgovornost za odtujeni denar iz vlade. Milanović je po izbruhu afere še poudaril, da gre za navaden kriminal, ki nima nobene zveze s socialdemokrati (SDP). Ko so ga na afero spomnili med predsedniško kampanjo, je Milanović izjavil, da ni postavil Sauche za vodjo svojega kabineta.

Zamenjava v Banskih dvorih

Sojenje se je začelo septembra lani, neugodno pa je tudi za premiera Andreja Plenkovića, ker se del zlorab nanaša na obdobje po odhodu Milanovića iz Banskih dvorov. Poleg tega je Sauchi, ki je izstopil iz SDP, dobesedno rešil vlado HDZ, ko je kot neodvisni poslanec glasoval proti odpoklicu ministra za finance Zdravka Marića.



Čeprav so Zeljkovo odstavili s položaja tajnice vlade, je ostala zaposlena na ministrstvu za notranje zadeve, visoko funkcijo v štirih vladah pa je opravljala na podlagi ponarejene srednješolske diplome. Sauchi zavrača krivdo in trdi, da podpisi na spornih potnih nalogih niso njegovi, Zeljkova pa je vso krivdo prevalila na Sauchija.