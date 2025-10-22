Pred srbsko skupščino izbruhnil večji požar, tudi streljanje

V Beogradu je pred srbsko skupščino danes izbruhnil požar, ki so ga gasilci že lokalizirali. Ogenj je zajel enega od šotorov, v katerem se zbirajo nasprotniki protivladnih protestov, po poročanju srbskih medijev je bilo slišati tudi streljanje, v katerem je bil ranjen moški.

Ogenj je zajel šotor v šotorskem naselju, kjer se zbirajo študenti, ki nasprotujejo protivladnim protestom, ter podporniki vladajoče Srbske napredne stranke in predsednika Aleksandra Vučića.

Po informacijah nujne pomoči, ki jih navaja javna radiotelevizija RTS, je izbruhnil zaradi eksplozije plinske jeklenke. Gasilci so požar že lokalizirali, v njem pa je zgorelo več šotorov.

Na kraj nesreče so prišli tudi reševalci, ki so oskrbeli moškega, ranjenega s strelnim orožjem, so za srbsko tiskovno agencijo Fonet povedali reševalci. Kot so še navedli, gre za 57-letnega moškega, ki so ga v stabilnem stanju prepeljali v urgentni center. Resnost njegovih poškodb za zdaj ni znana.

Policija je po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug po streljanju pridržala moškega.

V Srbiji že skoraj eno leto potekajo množični protivladni protesti pod vodstvom študentov. Ti so se začeli po padcu nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu 1. novembra lani, ki je zahteval 16 življenj.