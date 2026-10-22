﻿Volitve v Srbiji so vedno nevarna stvar

Volivci v Srbiji bodo v nedeljo odšli na predčasne parlamentarne volitve. V skrajno razklani družbi predvolilne ankete kažejo tesen izid. Toča obtožb o vplivih iz tujine na eni in povezavah z organiziranim kriminalom ter zlorabah medijev in oblasti v kampanji na drugi strani pa dajejo podlago za skrb, da po volitvah lahko prišlo do nemirov. »Čas je, da izstopimo iz krožišča zgodovine…Vse bo minilo, minili bodo tudi tirani, kot vedno minejo, ljudstvo bo ostalo,« je v nagovoru podpornikom študentske liste na prepolnem krožišču Slavija v središču Beograda dejala študentka fakultete za dramske umetnosti Natalija Stepanović. Osvoboditev sodstva in enakost pred zakonom, pravičnost in odgovornost, prenovo šolstva in zdravstva, razvoj varne in stabilne infrastrukture po cenah, ki ne bodo ...