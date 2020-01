FOTO:Pred vrati je tretji poskus razrešitve ameriškega predsednika

Republikanci v središču ukrajinske afere obtožujejo nekdanjega demokratskega podpredsednika Joeja Bidna. FOTO: Shannon Stapleton Reuters

New York – V ponedeljek se v ZDA spominjajo borca za človekove pravicemlajšega, zato se bo proces proti predsedniku Donaldu Trumpu zaradi suma zlorabe položaja za vmešavanje tuje vlade v ameriške volitve ter oviranja kongresne preiskave začel v torek. Tretjič v zgodovini ZDA se mora predsednik države zagovarjati pred obtožbami, ki ga lahko stanejo Bele hiše.Demokratski tožilci iz predstavniškega doma, v katerem je potekala preiskava, bodo imeli v štirih dneh 24 ur časa za prepričevanje senatorjev porotnikov, da je Trump s prošnjo ukrajinskemu predsedniku za preiskavo nekdanjega demokratskega podpredsednikazagrešil zločin, vreden razrešitve. Predsednikov odvetnik bo zatem odgovoril na obtožbe, o drugih pravilih igre in zlasti morebitnih novih pričah pa se morajo še dogovoriti.Demokrati bi radi zaslišali visoke uradnike, kot je nekdanji predsednikov svetovalec za nacionalno varnost, republikanci morda žvižgača, ki je s poročilom o julijskem telefonskem pogovoru Trumpa z Zelenskim povzročil preiskavo o razrešitvi, ter Bidnovega sina Hunterja, ki je brez kvalifikacij sedel v upravnem odboru ukrajinskega proizvajalca zemeljskega plina.Člani predsednikove stranke so napovedali hitro oprostitev in vplivni republikanski senatorje domneval, da bo Trump iz procesa izšel politično močnejši kot kdaj prej. Senator iz Južne Karoline je pričakoval tudi vrnitev republikanskega nadzora nad predstavniškim domom ter Trumpovo ponovno izvolitev na novembrskih volitvah. Četrtega februarja je na dnevnem redu predsednikov slavnostni govor o položaju v državi in republikanci bi do tedaj radi opravili z obtožbami proti njemu.Graham je o tem govoril še pred sklepom pristojnega nadzornega urada, da je bilo Trumpovo zadrževanje vojaške pomoči Ukrajini nezakonito, ter poročili o tem, da naj bi nekdanjo ameriško veleposlanico v tej državizasledovala republikanski kongresnikin neimenovana oseba z belgijsko telefonsko številko. Demokratski tožilci tudi brez tega menijo, da je Trump najhujša mora ameriških ustanovnih očetov. Verjamejo, da je zlorabil zaupanje javnosti, njegovo obnašanje pa naj bi bilo nevarno za demokratični proces, nacionalno varnost in vladavino prava. »Odstraniti ga je treba s položaja,« so zapisali.Republikanski so jih obtožili, da hočejo za vsako ceno odstraniti izvoljenega predsednika, in so si zato po obtožbah o njegovem sodelovanju pri ruskem spodkopavanju volitev leta 2016, ki ga ni mogel dokazati posebni preiskovalec Robert Mueller, izmislili ukrajinsko afero. Doslej so o tem prepričali le tiste, ki so Trumpu že prej pripisali vse mogoče, ob dobrem gospodarskem položaju in zaposlovanju pa spet poskušajo z vsemi sredstvi. Predsednikovi odvetniki so dodali, da je obtožnica neustavna, ker ne navaja nobenega zločina, ustanovni očetje po njihovem prepričanju procesa razrešitve niso videli kot politično obračunavanje.V ekipi Trumpovih branilcev je poleg upokojenega harvardskega profesorjain drugih tudi preiskovalec predsednikaNekdanja pripravnica v Beli hiši, ki je bila sokriva preiskave o razrešitvi tedanjega demokratskega predsednika, je tvitnila: »To je zagotovo 'ali se f...ing norčujete iz mene' dan!« Starr je razvpito preiskoval intimno razmerje med njo in Clintonom, pred tem pa nepremičninske investicije tedanjega guvernerja Arkansasa in njegove žene Hillary pod imenom Whitewater.Tudi v teh preiskavah je mogoče zaslediti izvore ameriškega medstrankarskega sovraštva za vsako ceno in Donald Trump, tedaj še demokrat, je Starra označil za blazneža in katastrofo. Zdaj je sam tarča procesa razrešitve in računa nanj v upanju na podoben izid: če že mora biti obtožba v predstavniškem domu, naj ji sledi vsaj oprostitev v senatu. Demokrati nasprotno upajo, da bodo obtožbe prepričale vsaj republikanske senatorje, ki se morajo v svojih okrajih bati nezadovoljstva volivcev.