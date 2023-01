Predal se je zadnji veliki boter Cose nostre

Italijanska policija si je dopoldne v svoje anale zapisala eno izmed največjih zmag v boju proti organiziranemu kriminalu. V zasebni onkološki kliniki La Maddalena v Palermu je specialcem uspelo prijeti najbolj iskanega mafijskega botra, še zadnjega izmed velikih Cose nostre. Matteo Messina Denaro je poniknil pred tremi desetletji, po smrti prejšnjega velikega botra Salvatoreja Riine. Poznavalci mafijskega podzemlja ugibajo, da se je Messina zaradi bolezni odločil predati, podobno je pred leti storil tudi Bernardo Provenzano in pred njim še nekateri najbolj nevarni kriminalci. Ob aretaciji se ni upiral.

Eden aktivnih organizatorjev obračuna s sicilskimi tožilci

Enainšestdesetletni Matteo Messina Denaro iz Trapanija na Siciliji je z obličja zemlje izginil poleti leta 1993, ko ga je zaradi mafijskih masakrov v Rimu, Milanu in Firencah iskala vsa italijanska policija. Že takrat je imel na vesti ostudni zločin nad trinajstletnim Giuseppejem di Matteom, ker je njegov oče, skesani mafijski boter, v zaporu izdal veliko mafijcev. Po dveh letih v mafijskem zaporu so fanta zadavili in raztopili v žvepleni kislini.

Messina Denaro je bil tudi eden izmed glavnih organizatorjev obračuna s sicilskimi tožilci in sodniki v začetku devetdesetih let. Žrtvi sta bila sodnika Giovanni Falcone in Paolo Borsellino, simbola boja proti mafiji. Po smrti teh dveh legendarnih sodnikov je italijanska država prvič odločno reagirala na mafijsko prevlado na Siciliji. Cosa nostra od tedaj ni več največja in najmočnejša organizacija, v italijanskem in svetovnem merilu prednjačita neapeljska camorra in kalabrijska n'drangheta.

Mafijski boter je bil že Messinov oče, eden izmed zadnjih velikih iz corleonskega klana. Pred njim se podobno kot zdaj on po štirih desetletjih uspešnega skrivanja predal Bernardo Provenzano, tudi on se je zdravil zaradi raka, celo v tujino je potoval na zdravljenje, podobno kot Messina, ki so ga pred leti videli tudi v Španiji na očesni kliniki.

Toto Riina, ki je veljal na največjega med največjimi (tudi najbolj krutega) po drugi svetovni vojni, se je skrival samo 23 let. Prijeli so ga januarja leta 1993, njegov izbranec in naslednik Messina Denaro je moral takoj v ilegalo. Če ne bi hudo zbolel, zaradi tega tudi ni zmogel več opravljati mafijskih poslov, ga tudi zdaj gotovo še ne bi aretirali, so prepričani poznavalci italijanskega podzemlja. Kdo je Messino Denara verjetno že pred časom nasledil na mafijskem prestolu na Siciliji, ostaja neznanka.

Iščejo še pet »najbolj iskanih«

Po aretaciji doslej najbolj skrivnostnega med »izginulimi« Messine Denara, ki so mu rekli U'Siccu (Suhi) ali pa Diabolik (po znani italijanski risanki), italijanskim specialnim službam za boj proti podzemlju ostajajo še štirje veliki cilji, najbolj razvpiti zločinci tega časa. Tudi njihove fotografije objavljajo, vendar vedo, da so zaradi napredka plastične kirurgije verjetno že popolnoma spremenjeni in neprepoznavni.

Na prostosti je Giovanni Mottissi, izvrševalec umorov, ki jih je iz zapora narekoval Toto Riina, zelo verjetno živi v Franciji. Voditelj neapeljske camorre Renato Cinquegranella, prvak Nove družine, je izginil leta 2002, iščejo ga vse svetovne policije. Prvak sardinske Anonime, 75-letni Attilio Cubeddu, je stal za največjimi ugrabitvami v italijanski zgodovini, doslej ga niso našli še na nobeni celini, ugibajo, da je morda že umrl. Najmanj časa se skriva Pasquale Bonavota, ki velja za najbolj krutega med mlajšo generacijo mafijcev.