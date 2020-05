Predepidemijska politika

Po 52 dneh je srbska narodna skupščina odpravila izredno stanje, ki so jih trije predsedniki – države, vlade in skupščine – uvedli zaradi virusa 15. marca. Odločitev bo začela veljati v manj kot osmih dneh. Bolnišnic ne bodo več stražili vojaki, zvečer ne bo več policijske ure, tudi starejši od 65 let, ki so bili skoraj dva meseca zaprti med štirimi stenami, bodo lahko na prostem, kolikor bodo hoteli.

Uspešni v bitki z epidemijo

Srbija, kjer so v zadnjih 24 urah potrdili 114 okužb, je s 23 smrtnimi primeri na milijon prebivalcev zaradi novega koronavirusa šesta najuspešnejša država v širši soseščini. Manj umrlih imajo po podatkih Worldometra Bolgarija (12), Črna gora (13), Grčija (14) in Hrvaška (20), več pa Madžarska (38), Severna Makedonija (41), Slovenija (47) in Avstrija (67).



V državi, kjer so z ostrimi ukrepi disciplinirali ljudi, da se ne bi družili, zdaj stavijo na osebno odgovornost. »Medsebojne stike smo doslej preprečevali, zdaj se jim bomo izogibali,« je dejal glavni epidemiolog Miodrag Kon.

Volitve 21. maja

Kljub opaznemu razrahljanju ukrepov – obratovati so začeli gostinski lokali, storitvene dejavnosti, javni promet – še vedno velja nekaj pomembnih omejitev, na primer mestni promet je na voljo samo tistim, ki gredo v službo, nadeti si morajo zaščitno masko, ne smejo sedeti skupaj. Ohranitev medsebojne razdalje velja tudi za vse druge javne površine. Vrtci bodo odprli vrata v ponedeljek za skupine do šest otrok. Delati je začela tudi narodna skupščina, ki je bila 36 dni zaprta. Prve seje so pokazale, da bodo izredne razmere zaradi virusa nadomestile »izredne razmere« zaradi bližajočih se volitev. Napovedane so za 21. maj.

Predvolilna tekma

Predepidemijske politične razmere so bile vzpostavljene takoj, ko je virus nekoliko pojenjal. Zanje so značilne ostre medsebojne obtožbe, opozicija je znova razdeljena o vprašanju, ali naj gredo na volitve ali ne, zaradi česar se je oglasil visoki predstavnik EU za zunanje zadeve Josep Borrell s pozivom, naj se udeležijo volitev.



V skupščino so se vrnile opozicijske stranke, ki so več kot leto dni bojkotirale njeno delo, a je eden od opozicijskih voditeljev včeraj onemogočal skupščino s predirljivim žvižganjem na piščalko, češ da se »s hrupom bori proti diktaturi, kot se borijo ljudje na balkonih«. Varnostniki so ga odpeljali iz parlamenta.



Ljudje na balkonih so zadnje večere pri udarjanju po ponvah vsaj v starem delu Beograda čedalje tišji. Videli bomo, ali bodo res množično šli na ulice, kot je napovedala opozicija.