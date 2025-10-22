Prednostna naloga za Bruselj: manj birokracije

V nadaljevanju preberite:

Ukrajina, evropska obramba in konkurenčnost evropskega gospodarstva bodo tri teme, ki bodo zaznamovale vrh EU, ki bo potekal jutri v Bruslju. Predvidoma bo sprejet 19. sveženj sankcij proti Rusiji, saj se je Slovaška odpovedala blokadi. Premier Robert Fico je v zameno dobil v pripravljenih sklepih vrha zagotovilo, da se bo EU bolj posvetila znižanju cen energije.

Vrha se bo udeležil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki se bo dvostransko sestal tudi s premierom Robertom Golobom. Predsednik vlade je prejšnji teden napovedal, da bo Slovenija v okviru Natove pobude, s kratico poimenovane PURL, v ZDA kupila opremo za protizračno obrambo Ukrajine.

Na področju konkurenčnosti je nova mantra EU poenostavljanje. Slovenija se je pridružila skupini okoli 19 držav članic, ki so evropsko komisijo pozvale k sistematičnemu pregledu vseh pravil, da bi odkrile odvečna. Po njihovem mnenju bi se bilo treba na ravni EU ukvarjati s poenostavitvijo pravil za pridobitev dovoljenj, ko, denimo, gradiš tovarno ali postavljaš energetska omrežja.