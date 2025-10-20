Odkrili dolg rov, skozi katerega so migranti množično prečkali državno mejo

Odkritje je na družbenem omrežju x sporočil poljski notranji minister Marcin Kierwiński. Kot je pojasnil, so rov odkrili pripadniki mejne straže v Podlaškem vojvodstvu, so poročali za spletni portal Euronews.

Rov se je po navedbah poljske mejne straže začel na beloruski strani in končal približno 20 metrov znotraj poljskega ozemlja. To je že drugi rov, ki so ga letos odkrili na poljsko-beloruski meji. Prvi je bil najden na območju mejnega prehoda Narewka. Po besedah lokalnih uradnikov so oba zaznali z naprednimi elektronskimi sistemi, ki so jih nedavno namestili na mejno ograjo.

Poljska je letos dokončala gradnjo električne mejne ograje ob celotni meji z Belorusijo. Ograja, katere gradnja je po podatkih ruske tiskovne agencije Tass stala 136,6 milijona dolarjev, je opremljena z umetno inteligenco, ki zazna tudi najmanjše signale.

Poleg tega so, kot so dodali za Večernje novosti, julija večji del meje posodobili z najsodobnejšimi termovizijskimi kamerami. »S sodobnimi elektronskimi sistemi je poljsko-beloruska meja učinkovito zaščitena,« je ob odkritju poudaril Kierwiński.

Obtožbe o hibridni vojni

Čeprav oblasti po poročanju Euronewsa še preiskujejo, kdo je zgradil rov in kdaj, je Varšava neposredno obtožila Belorusijo, da pomaga nezakonitim migrantom pri prečkanju meje. Poljska vlada po navedbah Večernjih novosti trdi, da je dogajanje del širše strategije »hibridne vojne«, katere cilj je destabilizacija regije.

Kriza na vzhodni meji Evropske unije traja od leta 2021. Poljska in njeni zavezniki po poročanju na spletišču Cenzor.net obtožujejo beloruskega predsednika Aleksandra Lukašenka, da je povzročil krizo s tem, ko je državljanom tretjih držav olajšal pridobitev beloruskih vizumov ter jim obljubil varno pot v Evropo.

Zaradi tega so mnogi v upanju na pot proti EU vstopili v Belorusijo, kjer so jih poljske oborožene sile in mejna straža zavrnile, zaradi česar so številni obtičali med obema stranema, so navedli za Euronews.

Lukašenko je te obtožbe zanikal. »Prepričani so, da je Belorusija kriva za migracijsko krizo. Ampak mi nismo nič krivi,« je po navedbah agencije Tass dejal Lukašenko. Pojasnil je, da je Minsk Evropski uniji pomagal v boju proti nezakonitim migracijam do uvedbe sankcij. »Ne bomo vas ščitili, kot smo vas prej. Ne bomo jih [migrantov] prestrezali na meji, kot je bilo v navadi,« je dodal.

Poljska je obtožila beloruskega predsednika Aleksandra Lukašenka, da je povzročil migracijsko krizo. FOTO: Ramil Sitdikov/AFP

Kljub močno varovani meji pritisk ne pojenja. Mejna straža Podlaškega vojvodstva je po poročanju Večernjih novosti v četrtek naštela več kot 60 poskusov nezakonitega prečkanja meje, od januarja letos pa že več kot 26.700. Poljska se sooča s kritikami skupin za človekove pravice, zlasti zaradi domnevne uporabe metode »pushback« oziroma vračanja migrantov v Belorusijo, ne da bi jim omogočili prošnjo za azil, so dodali za Večernje novosti.

Podoben vzorec na madžarsko-srbski meji

Kot so poudarili za Euronews, Poljska ni edina država, ki se srečuje s takšnimi podzemnimi poskusi. Z enako težavo se je pred časom spopadala Madžarska.

Varšava je obtožila Belorusijo, da pomaga nezakonitim migrantom. Fotografija je simbolična. FOTO: Jens Schlueter/AFP

Junija 2020 so srbski mediji poročali, da je madžarska policija blizu kraja Mórahalom odkrila 24 metrov dolg rov na meji s Srbijo.

To je bil po poročanju Radiotelevizije Srbija (RTS) že tretji rov, odkrit na tem območju v enem letu. Leta 2019 je madžarska policija odkrila dva rova, ki so ju migranti uporabljali za prehod s srbske strani proti zahodni Evropi. Rov blizu vasi Ásotthalom je bil dolg 34 metrov, ob odkritju so aretirali 44 migrantov in tihotapca. Rov v vasi Csikéria je bil dolg 21,7 metra, so poročali za Euronews.

Madžarski predsednik Viktor Orbán že dolgo poziva k novim zakonom za zajezitev nezakonitih migracij, Madžarska pa je na vrhuncu migracijske krize leta 2015 na južnih mejah postavila žično ograjo.

Poljska je leta 2025 dokončala gradnjo električne mejne ograje ob meji z Belorusijo. FOTO: Kacper Pempel/Reuters

Po navedbah za Euronews so ta odkritja del širšega trenda uvajanja strožjih ukrepov v evropskih državah. V Nemčiji poleg poostrenega nadzora na mejah razpravljajo o centrih za deportacijo v tretjih državah in sekundarnih centrih znotraj države.