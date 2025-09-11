Predsednica evropske komisije govori in zveni kot Mark Rutte

V nadaljevanju preberite:

Evropa je v boju, Evropska unija pa bo Ukrajini pomagala pri obrambi pred rusko agresijo do trajnega in pravičnega miru, je v govoru o stanju v Uniji napovedala predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen. To in nove napovedi o oživljanju evropske obrambne industrije kažejo, da Ursula von der Leyen redno komunicira z generalnim sekretarjem zveze Nato Markom Ruttejem. To niso prve tovrstne obljube, a ovire na poti do razcveta evropske obrambne industrije od predhodnih obljub niso izginile.