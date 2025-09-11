  • Delo d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Svet

    Predsednica evropske komisije govori in zveni kot Mark Rutte

    Ursula von der Leyen je ponovila zaveze, ki smo jih slišali že iz ust generalnega sekretarja zveze Nato.
    Iz govora o stanju Unije je očitno, da se Ursula von der Leyen in generalni sekretar zveze Nato Mark Rutte redno pogovarjata o ključnih vprašanjih.
    Iz govora o stanju Unije je očitno, da se Ursula von der Leyen in generalni sekretar zveze Nato Mark Rutte redno pogovarjata o ključnih vprašanjih.
    Novica Mihajlović
    11. 9. 2025 | 05:00
    11. 9. 2025 | 05:42
    4:59
    Evropa je v boju, Evropska unija pa bo Ukrajini pomagala pri obrambi pred rusko agresijo do trajnega in pravičnega miru, je v govoru o stanju v Uniji napovedala predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen. To in nove napovedi o oživljanju evropske obrambne industrije kažejo, da Ursula von der Leyen redno komunicira z generalnim sekretarjem zveze Nato Markom Ruttejem. To niso prve tovrstne obljube, a ovire na poti do razcveta evropske obrambne industrije od predhodnih obljub niso izginile.

    Šport  |  Košarka
    EP v košarki

    Srhljivka z nesrečnim koncem, Dončić: To se mi še ni zgodilo

    Slovenski košarkarji so v četrtfinalu evropskega prvenstva v Rigi nudili več kot dostojen odpor favoriziranim Nemcem.
    Miha Šimnovec 10. 9. 2025 | 19:40
    Novice  |  Slovenija
    Izkoriščanje tujih delavcev

    Inšpektorat s kazensko ovadbo nad kmetijo Bobnar, ostra obsodba Pirc Musarjeve

    Zaradi suma storitve kaznivega dejanja kršitev temeljnih pravic delavcev je inšpektorat za delo vložil kazensko ovadbo na okrožno državno tožilstvo v Kranju.
    9. 9. 2025 | 15:10
    Premium
    Lokalno  |  Gorenjska
    Kolesarska steza

    Zaradi nadškofije morda ob milijone, župana Bohinja in Bleda ogorčena

    Nadškofija Ljubljana se je pritožila na gradbeno dovoljenje za dokončanje kolesarske steze.
    Tina Horvat 10. 9. 2025 | 17:45
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Nemška košarkarska reprezentanca

    Nemci na moškem izletu: Imamo načrt za Slovence, ki živijo le od Luke Dončića

    Dennis Schröder in Franz Wagner glavna aduta nemških košarkarjev, ki bodo skušali jutri v četrtfinalu EP ustaviti Slovence. V reprezentančnem hotelu tudi žene.
    Miha Šimnovec 9. 9. 2025 | 05:00
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Kibernetski napadi

    Največja potencialna grožnja za podjetja so kibernetski napadi

    Veljavo pri pripravah na krize pridobivajo umetna inteligenca in orodja za zgodnje odkrivanje.
    Marjana Kristan Fazarinc 11. 9. 2025 | 05:00
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Kibernetska varnost

    Kibernetsko varnost je treba jemati resno

    Digitalne grožnje se razvijajo hitreje, kot jim podjetja lahko sledijo. Stroški teh incidentov pa se povečujejo.
    Miran Varga 10. 9. 2025 | 19:05
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zaščita zdravja

    Za hiter odziv, ko ga najbolj potrebuješ

    Vedno več podjetij vključuje različna zdravstvena zavarovanja v zaposlitvene pakete.
    Milka Bizovičar 10. 9. 2025 | 06:00
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Znanost o dolgoživosti

    Nujni proaktivni pristopi k staranju

    Znanost o dolgoživosti pravi, da bi biilo treba namesto v zdravljenje večino sredstev vlagati v preprečevanje njihovih vzrokov.
    Maja Južnič Sotlar 10. 9. 2025 | 05:00
    varnostoboroževanjevojna v UkrajiniEvropska unijaNato

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Šport  |  Košarka
    Eurobasket 2025

    Dončić po porazu jezen, a ponosen

    Slovenska košarkarska reprezentanca se po srditem boju z Nemčijo poslavlja od evropskega prvenstva.
    11. 9. 2025 | 07:48
    Premium
    Kultura  |  Glasba
    Nov album

    Peter Lovšin: Kot nekdanji novinar se hotel podati komentar o dogajanju po svetu

    Angažirani album Za sto let naprej prinaša optimističen pogled na prihodnost.
    Zdenko Matoz 11. 9. 2025 | 06:00
    Premium
    Novice  |  Svet
    Nemčija:

    Berlin je v politiki do Izraela vse bolj osamljen, tudi doma

    Vlada Friedericha Merza je obsodila napad v Dohi, toda sankcijam nasprotuje. Rezultati ankete kažejo, da večina Nemcev podpira evropske sankcije proti Izraelu.
    Barbara Zimic 11. 9. 2025 | 06:00
    Karikatura

    Bojevita Urška

    Evropski parlament je v zadnjih mesecih postal prizorišče vse ostrejših kritik predsednice evropske komisije Ursule von der eyen.
    Marko Kočevar 11. 9. 2025 | 05:55
    Novice  |  Znanoteh
    Živi materiali

    Gliva iz Izole odpotovala tudi v vesolje

    Glivni biofilm uporabljamo za zaščito drugih materialov, pravi raziskovalka Anna Sandak. Posebnost je, da je premaz živ.
    Saša Senica 11. 9. 2025 | 05:00
    Premium
    Novice  |  Svet
    Nemčija:

    Berlin je v politiki do Izraela vse bolj osamljen, tudi doma

    Vlada Friedericha Merza je obsodila napad v Dohi, toda sankcijam nasprotuje. Rezultati ankete kažejo, da večina Nemcev podpira evropske sankcije proti Izraelu.
    Barbara Zimic 11. 9. 2025 | 06:00
    Karikatura
    Karikatura

    Bojevita Urška

    Evropski parlament je v zadnjih mesecih postal prizorišče vse ostrejših kritik predsednice evropske komisije Ursule von der eyen.
    Marko Kočevar 11. 9. 2025 | 05:55
    Novice  |  Znanoteh
    Živi materiali

    Gliva iz Izole odpotovala tudi v vesolje

    Glivni biofilm uporabljamo za zaščito drugih materialov, pravi raziskovalka Anna Sandak. Posebnost je, da je premaz živ.
    Saša Senica 11. 9. 2025 | 05:00
