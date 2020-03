FOTO:Predsednica evropske komisije je Grčijo pohvalila kot »ščit Evrope«. »Ščit« pred ljudmi, ki bežijo pred vojno

Eden mojih prvih dvomov, kar zadeva svetovno ureditev, se je porodil 8. marca pred davnimi leti, ko je mama za dan žena dobila pralni stroj. Oče je bil prepričan, da je naredil veličastno potezo, in je zadovoljno kadil v svojem naslanjaču. Z bratom sva sedela pred steklenimi vrati stroja in gledala, kako se levo in desno vrti boben.Mama je molčala. Leto dni pozneje se je ločila in vse od takrat sama sebi pravi »najsrečnejša ločenka na svetu«. Je to zato, ker si je šele po ločitvi ustvarila kariero in se uresničila tako v znanosti, s katero se je ukvarjala, kot v glasbi, ki jo je oboževala? Ali morda zato, ker si je nato ob ...