Predsednik Airbusa poziva Evropo, naj izdela svoje jedrsko orožje

Na berlinski varnostni konferenci je odjeknil oster poziv k radikalni spremembi evropske obrambne strategije.

Rene Obermann, predsednik upravnega odbora evropskega letalskega in obrambnega velikana Airbus, je evropske države pozval, naj pridobijo taktično jedrsko orožje kot odgovor na grožnjo, ki jo predstavljajo ruski raketni sistemi, nameščeni na mejah Evropske unije.

Ruska grožnja na pragu Evrope

Obermann je v svojem govoru izpostavil specifično in neposredno nevarnost, ki po njegovem mnenju predstavlja največjo strateško slabost celine.

»Naša Ahilova peta se zdi tisto, s čimer nam Rusija precej javno grozi: to je več kot 500 taktičnih jedrskih bojnih glav na raketah Iskander, nameščenih tik pred našimi vrati v Kaliningradu, poleg tistih, ki so na novo nameščene v Belorusiji,« je opozoril Obermann.

Na berlinski varnostni konferenci je odjeknil oster poziv k spremembi obrambne strategije. FOTO: Odd Andersen Via Reuters

Kaliningrad, ruska eksklava med Poljsko in Litvo, že dolgo velja za eno najbolj militariziranih območij v Evropi.

Rakete Iskander-M, ki jih omenja Obermann, so mobilni balistični sistemi kratkega dosega (do 500 km), ki lahko nosijo tako konvencionalne kot jedrske bojne glave in s svojo hitrostjo ter manevriranjem predstavljajo velik izziv za obstoječe protiraketne sisteme.

Poziv k skupnemu evropskemu jedrskemu dežniku

Rešitev za to neravnovesje Obermann vidi v združitvi moči največjih evropskih vojaških sil. »Nemčija, Francija, Velika Britanija in druge voljne evropske države članice bi se morale dogovoriti o skupnem in stopenjskem programu jedrskega odvračanja, ki bi vključeval tudi taktično raven,« je dejal.

Po njegovem mnenju bi bil takšen korak »množičen znak odvračanja«. Obermann je ob tem pojasnil razliko med strateškim in taktičnim odvračanjem. Opozoril je, da potrebe Evrope po jedrskem odvračanju presegajo strateško dimenzijo, »ki je do neke mere pokrita z delitvijo jedrskega orožja (nuclear sharing)«, in morajo vključevati tudi zmogljivosti taktičnega orožja.

Trenutno v okviru Natovega dogovora o delitvi jedrskega orožja nekatere evropske države, vključno z Nemčijo, gostijo ameriške jedrske bombe B61, vendar nadzor nad njimi ohranjajo ZDA.

Francija in Velika Britanija sta edini evropski državi z lastnim jedrskim arzenalom, ki pa je primarno strateške narave.

Oboroževalna tekma in protiraketna obramba

Obermannov poziv prihaja v času, ko se evropski obrambni proračuni drastično povečujejo kot odziv na rusko invazijo na Ukrajino leta 2022. Vzporedno z razpravo o ofenzivnih zmogljivostih poteka tudi intenzivna krepitev obrambnih sistemov.

Ameriški obrambni izvajalec Lockheed Martin si prizadeva evropskim kupcem prodati svoj napredni protiraketni sistem THAAD (Terminal High Altitude Area Defense).

Michael Williamson, predsednik Lockheed Martin International, je potrdil, da se podjetje pogaja s potencialnimi kupci za sistem, ki stane več kot milijardo evrov.

Obermann meni, da bi morala Evropa pridobiti taktično jedrsko orožje. FOTO: Reuters

Sistem THAAD bi lahko bil vključen v Evropo kot del pobude European Skyshield (Evropski nebesni ščit), ki jo vodi Nemčija, in bi služil kot alternativa ali dopolnilo izraelskemu sistemu Arrow 3, za katerega se je Berlin že odločil.

Nedavni incidenti z domnevnimi ruskimi droni, ki so vstopili v zračni prostor Nata (na Danskem in Poljskem), so dodatno povečali nujnost krepitve raketne in protidronske obrambe na celini.