Predsednik Aldeja zavrnil ugibanja o izključitvi SMC

Misije tudi v Estoniji in Romuniji

Alde ne more predpisovati svojim članicam, kako in s kom naj se povezujejo v koalicije, oziroma ustvarjajo sanitarne kordone okoli določenih strank. Foto: Jure Eržen/Delo

, predsednik stranke Zavezništva evropskih liberalcev in demokratov (ALDE), je v pojasnilu za Delo zanikal navedbe nekaterih slovenskih medijev, da Stranki modernega centra (SMC) zaradi sodelovanja v vladigrozi izključitev iz Aldejeve evropske politične družine.»V tem trenutku ni na agendi izključitev nobene slovenske članice Aldeja,« je pojasnil nizozemski liberalni politik, a hkrati potrdil, da razmišlja o tem, da bi se v Slovenijo odpravil na posebno misijo za ugotavljanje dejstev. Točnega datuma, kdaj naj bi se to zgodilo, nima v mislih.Van Baalen je na twitterju danes zapisal, da z veliko zaskrbljenostjo spremlja politično dogajanje v Sloveniji in da je, tako kot evropska komisarka za vrednote in preglednost, zelo kritičen do izjav premiera Janše »proti svobodnim medijem«.Nizozemca naj bi v ukrepanje proti SMC prepričevali nekateri predstavniki slovenskih opozicijskih strank v Bruslju. Stranka ALDE je sicer tretja največja evropska politična stranka, ki med svoje članice poleg SMC šteje tudi Listo Marjana Šarca (LMŠ), Stranko Alenke Bratušek (SAB) in Desus.Podobna misija za ugotavljanje dejstev, kot jo omenja van Baalen, trenutno poteka v Estoniji, kjer je ena od liberalnih strank (Sredinska stranka) v koaliciji z radikalno desnico. Postopek po navedbah virov menda ne gre v smer, da bi to stranko izključili iz Aldeja.V Romuniji je na koncu stranka, ki se imenuje Alde Romania sama izstopila iz Aldeja, saj bi sicer bila izključena. Imela pa je neliberalne poglede, denimo zavzemala se je, da v ustavo zapišejo, da je zakon zveza moškega in ženske.Odločitev o uvedbi misije mora potrditi svet Alde, ki ga zaradi pandemije najverjetneje ne bodo mogli organizirati pred jesenjo. SMC naj bi v kratkem – domnevno na željo van Baalna – poslala pismo, v katerem bo poskušala pojasniti, da znotraj trenutne vladne koalicije drži liberalno linijo in da ima drugačna stališča kot SDS pri vrsti vprašanj, denimo glede LGBT+, Thompsona, pisma EK o stanju v pravosodju.Alde sicer ne more predpisovati svojim članicam, kako in s kom naj se povezujejo v koalicije, oziroma ustvarjajo sanitarne kordone okoli določenih strank.