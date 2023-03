Predsednik Biden za poostritev bančnih pravil

Po odločitvi ameriških finančnih oblasti za zavarovanje vseh depozitov propadlih bank Silicon Valley Bank in Signature Bank, tudi višjih od 250.000 dolarjev, je ameriški predsednik Joe Biden napovedal nadaljnje ukrepe za zavarovanje ameriškega bančnega sistema. »Američani so lahko prepričani, da je njihov bančni sistem varen, da so njihovi depoziti varni, pa tudi, da se ne bomo ustavili pri tem.«

Demokratski predsednik je spomnil na zakonodajo Dodd-Frank po zadnji veliki finančni krizi in iz časov svojega delovanja v administraciji predsednika Baracka Obame, ki jo je delno razveljavila administracija republikanca Donalda Trumpa. Kongres in bančne regulatorje bo prosil za poostritev bančnih pravil, da bi zmanjšali verjetnost stečajev in zavarovali delovna mesta in majhne podjetnike. SVB, kot banko iz kalifornijske Santa Clare kličejo s kratico, je največji bančni stečaj po finančni krizi iz leta 2008.

Sedež Silicon Valley Bank v kalifornijski Santa Clari FOTO: Nathan Frandino/Reuters

S ponovno uvedbo določil zakonodaje Dodd-Frank iz časa po zadnji finančni krizi hoče Biden ponovno opraviti z načelom »preveliki za propad«, a se nekateri ekonomisti sprašujejo, če bi to rešilo SVB. Šestnajsta največja ameriška banke z več kot 200 milijardami dolarjev kapitala ob koncu minulega leta je v času nizkih obrestnih mer velikopotezno vlagala v varne vrednostne papirje, v času visokih obrestnih mer pa je zato izgubljala in varčevalci so se prestrašili. Z nedavno razprodajo delnic je vodstvo banke zagonskih podjetij Silicijeve doline in vinarske industrije doline Napa le še opozorilo na nestabilni položaj in pospešilo dvigovanje denarja.

Položaj je še naprej napet. Pol ure po Bidnovem govoru so pri banki First Republic, ki med svoje stranke šteje lastnika Mete/Facebooka Marka Zuckerberga, ustaviti trgovanje z delnicami, potem ko je njihova vrednost kljub dogovoru z JPMorgan Chase o sofinanciranju padla za več kot 60 odstotkov. Več kot 40 odstotne izgube so utrpele delnice Western Alliance Bancorp, štiriodstotne Bank of America, v Združenem kraljestvu pa je HSBC kupila podružnico Silicon Valley Bank.

Konservativni kritiki za sedanje težave obtožujejo demokratska Belo hišo in kongres, ki sta tudi po izteku karanten zaradi pandemije spodbujala mogočne subvencije prebivalstvu in gospodarstvu, ter Fed, ki je prepozno zaznala nevarnost inflacije zaradi lastne poplave denarja v gospodarstvo in družbo. Po skokovitem dvigu obrestnih mer v lanskem letu so varčevalci dobili možnost večjih donosov v nekaterih obveznicah na krajši rok in drugje ter so začeli zapuščati tradicionalne banke.

Sporočilo strankam na vratih SVB. FOTO: Jeffrey Dastin/Reuters

V Washingtonu zagotovo upajo, da se bo vendarle našel kupec propadlih finančnih ustanov, vprašanje še brez odgovora pa je, koliko ameriških investicij so poganjale predvsem injekcije Fed ter subvencije zvezne administracije. Če je teh veliko, se ameriškemu bančnemu sistemu obeta napet teden, z njim pa bi se tudi vsemu prezadolženemu svetovnemu gospodarstvu. Ameriška zakonodaja je že doslej ščitila bančne vloge nad 250 tisoč dolarji, SVB pa je takšnih imela le nekaj odstotkov in tudi zato hitenje z zavarovanjem vseh. Bela hiša želi pomiriti vse varčevalce in investitorje v vsej državi.

Nobena od obeh propadlih bank ni sistemske pomembnosti kot investicijski velikan Lehman Brothers, katerega stečaj je leta 2008 sprožil zadnjo veliko finančno krizo. V prihodnjih dneh pa bodo na ameriškem dnevnem redu nedvomno tudi prepiri zaradi tako imenovane prebujene (woke) poslovne politike SVB in številnih drugih ameriških bank in podjetij, ki jih bolj kot gospodarno obračanje denarja skrbi vpliv na družbene krivice in varovanje okolja.