Predsednik Čada podlegel strelnim ranam

Dan po tem, ko je čadska volilna komisija objavila končne rezultate predsedniških volitev, na katerih je 68-letni Idris Debi s skoraj 80 odstotki glasov osvojil že šesti predsedniški mandat, so iz N'Džamene sporočili, da je dolgoletni predsednik (od leta 1990) podlegel strelnim ranam, ki jih je menda dobil v spopadih z uporniki na severu države.



V Čadu in celotnem Sahelu so ljudje v šoku. Idris Debi je bil namreč ena redkih stalnic v drugače popolnoma nestabilnem (še zdaleč ne le) političnem okolju. Uradni čadski viri poročajo, da je bil Debi hudo ranjen v včerajšnjih spopadih z uporniki iz vrst skupine FACT (Front for Change and Concord in Chad). Ti so sicer tesno povezani z libijskim upornim generalom Kalifo Haftarjem, ki je skupaj s svojimi sledilci, milicami in mednarodnimi plačanci poldrugo leto neuspešno naskakoval Tripoli, za njim pa trdno stojita – Moskva in Francija. Prav zadnja je v Čadu izjemno dejavna.



Spopadi med čadsko vojsko in uporniki, ki delujejo iz Libije, sicer že dlje časa potekajo v hribovitih obmejnih območjih (Tibesti, Kamen). Ponovno izvoljeni predsednik je, da bi obiskal frontno črto in izrazil podporo svojim vojakom, odpovedal govor in sprevod v prestolnici, iz katere so Američani in Britanci s svojih veleposlaništev sicer že v soboto umaknili »nenujno osebje«.



Upornikom do N'Džamene ni uspelo priti, a v državi so po objavi Debijeve smrti prižgani vsi alarmi, hitro pa se širijo tudi različne teorije o notranjem obračunu. Ne nujno zarotniške. Za celotni Sahel je to strahotno slaba novica. Izpraznjeni predsedniški položaj je včeraj zasedel Debijev 37-letni sin Mahamat Idris Debi, sicer general. Vprašanje je, za kako dolgo.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: