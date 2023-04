Predsednik in premierka vsak na svojem bregu

V nadaljevanju preberite:

Letošnja praznovanja 25. aprila, državnega praznika, ki slavi osvoboditev Italije izpod fašizma in nacizma, so precej jasno odslikavala razkol med trenutno vladajočo skrajno desnico in vsemi drugimi. »Ustava je hči antifašizma,« je v Piemontu poudaril predsednik republike Sergio Mattarella in tako odgovoril predsedniku senata Ignaziu La Russi, ki trdi, da v ustavi antifašizem ni omenjen.

Ohraniti moramo spomin na osvoboditev Italije izpod nacifašizma, je Mattarella omenil na vsakem od treh piemontskih zborovanj. Dodal je, da se je svoboda začela tam, kjer so padli partizani. Na Kvirinalu je sprejel tudi voditelje borčevskih organizacij.

Sergio Mattarella se je z drugimi visokimi predstavniki oblasti udeležil tradicionalnega polaganja venca k spomeniku neznanemu junaku, ki traja le nekaj minut in ga ne spremljajo ne govori ne izjave. Potem je takoj odpotoval na severozahod države in se v Piemontu udeležil treh antifašističnih zborovanj in srečanj nekdanjih partizanov. Odpor je postavil partizane v vlogo pravih domoljubov, je rekel, potem ko so Italijane izdali fašisti, so partizani spet začeli pisati zgodovino in postavili na noge italijansko ljudstvo.