Predsednik je pobegnil, vojska prevzela oblast nad Madagaskarjem

Elitna enota madagaskarske vojske CAPSAT je danes za francosko tiskovno agencijo AFP povedala, da je prevzela oblast na Madagaskarju, potem ko je tamkajšnji parlament izglasoval razrešitev predsednika Andryja Rajoeline. Ta naj bi pred tem že zapustil državo. Glasovanje o razrešitvi mora sicer še potrditi ustavno sodišče.

»Prevzeli smo oblast,« je za AFP povedal vodja CAPSAT, polkovnik Michael Randrianirina. Napovedal je oblikovanje odbora, ki bo opravljal delo predsedstva. Obenem naj bi »po nekaj dneh« ustanovili tudi novo civilno vlado.

Predsednik Andry Rajoelina je zapustil državo. FOTO: Rijasolo/AFP

Le nekaj minut prej je parlament v Antananarivu izglasoval razrešitev Rajoeline, ki je v ponedeljek - po tednih protestov, na katerih so se vrstili pozivi k njegovemu odhodu - sporočil, da se je zatekel na varno, saj da je ogroženo njegovo življenje. Pred tem je razpustil parlament, s čimer je želel preprečiti glasovanje o svoji razrešitvi.

Madagaskar so protesti proti slabem upravljanju in korupciji zajeli konec septembra. Sprva mirne demonstracije so se ponekod sprevrgle v nasilje, v katerem je umrlo več kot 20 ljudi.

Protestniki in vojska so zavzeli ulice. FOTO: Siphiwe Sibeko/Reuters

V nedeljo je predsednikov urad dogajanje označil za poskus državnega udara, enota CAPSAT pa je sporočila, da je prevzela poveljstvo nad vsemi oboroženimi silami. Številni vojaki so se tudi pridružili protestom.

Madagaskar je bil sicer od pridobitve neodvisnosti leta 1960 priča že številnim nemirom, med drugim množičnim protestom leta 2009, ki so k odstopu prisilili takratnega predsednika Marca Ravalomanano in na položaj prinesli Rajoelino. Z le 34 leti je ta takrat postal najmlajši voditelj države v Afriki. Vladal je štiri leta, na oblast pa se je vrnil po volitvah leta 2018.