Predsednik Kolumbije: Zakaj Trump ubija ljudi, če bi jih lahko le aretiral?

Ameriški letalski napadi na domnevne čolne za tihotapljenje drog v Karibskem morju so »dejanje tiranije«, je v intervjuju za BBC dejal kolumbijski predsednik Gustavo Petro. Dodal je, da bi morali sprožiti kazenske postopke proti ameriškim uradnikom, če bi preiskave pokazale, da so bili v napadih ubiti Kolumbijci.

Predsednik ZDA Donald Trump je napade, v katerih je bilo po poročilih od začetka meseca ubitih 17 ljudi, predstavil kot nujne za zaustavitev pretoka fentanila in drugih prepovedanih drog v ZDA.

Spomnil je, da ima Kolumbija z ameriškimi agencijami dolgo zgodovino sodelovanja pri pomorskih zasegih kokaina. »Nihče pri tem nikoli ni umrl. Ni potrebe, da kdorkoli umre,« je dodal. Po njegovem mnenju je načelo sorazmernosti sile kršeno, »če uporabiš karkoli več kot pištolo«.

Po navedbah Trumpove administracije so se napadi v mednarodnih vodah osredotočili predvsem na sosednjo Venezuelo, vendar Washington ni razkril podrobnosti o tarčah in žrtvah. Sporna ostaja tudi trditev, da so bili na prvem napadenem čolnu člani tolpe Tren de Aragua.

Demokratski kongresniki so od Bele hiše zahtevali pojasnila o zakonitosti napadov, strokovnjaki Združenih narodov pa so jih označili za usmrtitve brez sojenja.

V intervjuju v New Yorku, kjer je potekalo letno zasedanje generalne skupščine ZN, je Petro obtožil Trumpovo vlado poniževanja kolumbijskega naroda in poudaril, da se južnoameriške države ne bodo »priklanjale kralju«. FOTO: Afp

Na Petrovo kritiko je Bela hiša odgovorila, da je Trump »pripravljen uporabiti vse vzvode ameriške moči, da prepreči vdor drog v državo in privede odgovorne pred roko pravice«.

V intervjuju v New Yorku, kjer je potekalo letno zasedanje generalne skupščine ZN, je Petro obtožil Trumpovo vlado poniževanja kolumbijskega naroda in poudaril, da se južnoameriške države ne bodo »priklanjale kralju«.

Trump je po vrnitvi v Belo hišo januarja zaostril retoriko in trgovinsko politiko do Latinske Amerike ter sprožil obsežno deportacijsko akcijo proti ljudem, za katere trdi, da so nezakonito prečkali južno mejo ZDA. Hkrati je več narkokartelov in kriminalnih združb v Mehiki ter drugod po regiji razglasil za teroristične organizacije – med njimi Tren de Aragua in Kartel sonc, za kateri ZDA trdijo, da ju vodijo venezuelski predsednik Nicolás Maduro ter visoki predstavniki vojske in obveščevalnih služb.

V zadnjih dveh mesecih so ZDA okrepile svojo vojaško prisotnost v južnih Karibih z dodatnimi ladjami ter tisoči marincev in mornarjev.

Petro, ki je že večkrat javno nasprotoval ameriškemu predsedniku, je na vprašanje, ali s tem tvega izolacijo svoje države, odvrnil, da ZDA same sebe izključujejo iz mednarodne skupnosti. »Trump me je žalil že med predsedniško kampanjo in me označil za terorista,« je dejal.