Predsednik malteške vlade še ne bo odstopil

Bila je trn v peti malteške vlade

Fenech ponudil informacije, vlada jih noče

Po več kot šest ur trajajoči nočni izredni seji malteške vlade je njen predsednikdanes zgodaj zjutraj sporočil, da so zavrnili prošnjo podjetnikaza imuniteto v zameno za informacije o vseh, vpletenih v umor raziskovalne novinarke poroča danes The Guardian. Muscat je na veliko nezadovoljstvo številnih protestnikov sporočil tudi, da bo ostal na položaju predsednika vlade, dokler primer ne bo raziskan do konca.Kot je znano, so Fenecha prejšnji teden aretirali zaradi suma vpletenosti v umor novinarke, medtem ko je z jahto hotel zapustiti Malto. Klobčič skrivnosti okrog naročenega umora novinarke, ki je bila velik trn v peti malteške vlade in je umrla leta 2017 v avtomobilu, ki ga je raznesla daljinsko sprožena bomba, se je tako začel razpletati. V ponedeljek je že odstopil vodja kabineta predsednika vlade, ki so ga nato v torek aretirali, zaslišali in izpustili. Odstopila sta tudi gospodarski minister, ki sicer zatrjuje, da ni nikakor povezan z umorom novinarke in da je odstopil v nacionalnem interesu, in minister za energetiko, ki prav tako zanika vpletenost v zadevo.Toda prav informacije o vpletenosti Schembrija, Cardone in Mizzija v umor novinarke je ponudil Yorgen Fenech v zameno za imuniteto, a ga je vlada zavrnila in tako se bo preiskava proti njemu nadaljevala. Fenech pa je sicer na malteškega predsednikanaslovil tudi prošnjo za pomilostitev.Daphne Carouana Galizia je vsej malteški vladi stopila na žulj leta 2016, ko je v takrat objavljenih Panamskih dokumentih odkrila in objavila, da sta Mizzi in Schembri kmalu po nastopu funkcij dobila plačila od neznanih slamnatih podjetij, registriranih v Panami. Postala je tarča političnih napadov in groženj, oktobra 2017 pa tudi tarča bombnega napada. Dolgo po napadu in njeni smrti se ni zgodilo skoraj nič razen prijetja osumljencev , ki naj bi izvedli napad. O naročnikih ni bilo do prijetja Fenecha nič znanega. Zadnji pa naj bi med policijskimi zaslišanji kot organizatorja umora obremenil prav Schembrija.Malta se zdaj sooča z velikimi pritiski evropske politike, ki jo skrbi vladavina prava v tej državi.