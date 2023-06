Predsednik Zelenski potrdil začetek ukrajinske protiofenzive

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes potrdil, da se je v Ukrajini začela protiofenziva ukrajinske vojske. Kot je dejal, ukrajinska vojska izvaja »protiofenzivne akcije« na fronti, vendar pa ni želel razkriti nobenih podrobnosti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»V Ukrajini potekajo protiofenzivne in obrambne akcije, o katerih pa ne bom podrobno govoril,« je na novinarski konferenci dejal Zelenski. »Zaupati morate naši vojski in jaz ji zaupam,« je dodal.

FOTO: Gleb Garanich/Reuters

Ruska vojska je v zadnjih šestih dneh poročala o obsežnih napadih, predvsem na južni fronti. Da je ukrajinska vojska začela dolgo pričakovano protiofenzivo, je v petek izjavil ruski predsednik Vladimir Putin, ki pa je poudaril, da Kijevu doslej »ni uspelo« doseči ciljev in da je Ukrajina utrpela velike izgube.

»Zanimivo je, kaj je Putin dejal o naši protiofenzivi. Pomembno je, da Rusija čuti, da jim ne preostane več veliko časa,« se je danes na te navedbe odzval Zelenski.

Dodal je, da je vsak dan v stiku z vojaškimi poveljniki, vključno s poveljnikom oboroženih sil Valerijem Zalužnim, in »vsi so zdaj pozitivno naravnani – povejte to Putinu«.

Ukrajinske sile so po poročanju AFP v zadnjih dneh zmanjšale obseg spopadov na frontni črti, pri čemer pa njihova strategija ostaja nejasna.

Večji preboj naj bi ukrajinske sile dosegle pri mestu Bahmut. Kot je danes dejal tiskovni predstavnik vzhodnega poveljstva ukrajinske vojske Sergej Čerevat, je ukrajinski vojski uspelo napredovati 1400 metrov okoli opustošenega mesta.