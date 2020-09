Predsednika položila venec k spomeniku žrtvam fašističnega nasilja

Predsednika Slovenije in Hrvaške,in, sta danes položila venec k spomeniku žrtvam italijanskega fašističnega nasilja Kampor na hrvaškem otoku Rab. To je prvič, da sta se slovenski in hrvaški predsednik skupaj poklonila spominu na žrtve taborišča Kampor.Slovenski in hrvaški predsednik sta tako bila prvič skupaj na spominski slovesnosti ob obletnici osvoboditve nekdanjega italijanskega fašističnega taborišča Kampor na otoku Rabu, je na Twitterju objavil slovenski predsednik.Letos mineva 77. obletnici osvoboditve taborišča Kampor na otoku Rabu, ki velja za enega najzloglasnejših italijanskih fašističnih taborišč v drugi svetovni vojni. Skozi taborišče je šlo v 14 mesecih in pol njegovega obstoja približno 15.000 Hrvatov, Slovencev in Judov, med katerimi je bilo okoli 1200 otrok. Po hrvaških virih je v taborišču zaradi trpinčenja, lakote in bolezni umrla najmanj petina vseh internirancev.Udeležbo na spominski slovesnosti bosta predsednika Pahor in Milanović izkoristila tudi za dvostransko srečanje. »Predsednika tako nadaljujeta in utrjujeta dobro in prijateljsko sodelovanje med obema državama,« so ob tem poudarili v uradu slovenskega predsednika.Milanović je za svoj prvi mednarodni obisk po prevzemu dolžnosti predsednika države izbral Slovenijo. Konec februarja sta tako imela delovno srečanje s Pahorjem na Otočcu ob Krki. Predsednika sta se srečala v delovnem vzdušju tudi na Ptuju sredi maja, potem ko je Milanović položil vence za žrtve povojnih pobojev na mariborskem pokopališču Dobrava.