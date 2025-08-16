  • Delo d.o.o.
    Svet

    Predsednika zapustila Aljasko, Ukrajina nič bliže premirju (VIDEO)

    Srečanje se je urah pričakovanj končalo brez konkretnih sklepov. Predsednik Trump pravi, da bo svetoval Zelenskemu, da sklene dogovor.
    Po oceni ameriškega predsednika je bilo srečanje »zelo produktivno«, z ruskim kolegom pa da sta se strinjala glede številnih, a ne vseh zadev. FOTO: Kevin Lamarque/Reuters
    Po oceni ameriškega predsednika je bilo srečanje »zelo produktivno«, z ruskim kolegom pa da sta se strinjala glede številnih, a ne vseh zadev. FOTO: Kevin Lamarque/Reuters
    S. B.
    16. 8. 2025 | 06:00
    16. 8. 2025 | 07:43
    5:21
    A+A-

    Predsednika ZDA in Rusije Donald Trump in Vladimir Putin sta se po srečanju na Aljaski vkrcala na letali in se vračata v Washington oziroma Moskvo. Pogovori so se po urah pričakovanj končali z veliko medijsko pozornostjo in brez konkretnih sklepov ali dogovora o premirju v Ukrajini. Ameriški predsednik med drugim izjavil, da bo ukrajinskemu predsedniku Volodimirju Zelenskemu svetoval, da sklene dogovor z Rusijo. 

    Predsednika sta srečanje, ki so ga navkljub prvotnim napovedim spremljali minister Marco Rubio in posebni odposlanec Steve Witkoff na ameriški strani ter zunanji minister Sergej Lavrov in svetovalec za zunanjo politiko Jurij Ušakov na ruski, sicer označila kot produktivnega oziroma konstruktivnega, čeprav na skupni izjavi nista predstavila konkretnih sklepov, niti nista želela odgovarjati na vprašanja novinarjev.

    Putin je znaten del 12-minutne izjave začel s sosedskimi odnosi, ki jih je ponazoril tudi z bližino Aljaske ruskemu ozemlju in zmago v drugi svetovni vojni. Kot je nadaljeval, so bilateralni odnosi med državama na najnižji točki od hladne vojne, predsednika se nista srečala več let, a s Trumpom sta imela, je dejal, več odkritih pogovorov. Tokratno srečanje z ameriškim predsednikom je opisal kot koristno in medsebojno spoštljivo ter izrazil upanje, da so se z njim približali miru v Ukrajini. A pri tem je ponovil, da bo za to treba odpraviti »temeljne grožnje« ruski varnosti.

    Strinjal se je, da je treba poskrbeti tudi za varnost Ukrajine. Kijev in evropske sile je ob tem pozval, naj ne postavljajo ovir na poti k miru. Trumpu se je zahvalil za pogovor, pomembno je, da sta obe strani zavezani k rešitvi, vendar je treba razumeti, da ima Rusija svoje nacionalne interese, je dejal. Kot je sklenil, bodo pogovori na Aljaski začetek novega sodelovanja. O Trumpu je na splošno govoril pozitivno in ponovno izrazil prepričanje, da v Ukrajini ne bi bilo vojne, če bi bil leta 2022 on predsednik.

    Po oceni ameriškega predsednika je bilo srečanje »zelo produktivno«, z ruskim kolegom pa da sta se strinjala glede številnih, a ne vseh zadev. »Soglašali smo se v mnogih točkah, a dogovora ni, dokler ni dogovora. Poklical bom Nato in nekatere druge ljudi, za katere bom ocenil, da so relevantni ... Seveda bom poklical predsednika Zelenskega in mu povedal o današnjem sestanku ...« je dejal in dodal: »Resnično smo dosegli velik napredek.«

    Tudi on je poudaril, da sta imela s Putinom vedno dober odnos in veliko produktivnih sestankov, ter dodal, se bosta najbrž še srečala, pri čemer je Putin (tokrat v angleščini, izjavo je sicer podal v ruščini) navrgel: »Naslednjič pa v Moskvi.« Predsednik ZDA se je odzval, da je ideja zanimiva.

    Predsednika ZDA in Rusije sta pogovore začela ob 21.30 po srednjeevropskem času. Govorila naj bi predvsem o vojni v Ukrajini, pa tudi o drugih vprašanjih in gospodarskem sodelovanju med državama. FOTO: Jeenah Moon/Reuters
    Predsednika ZDA in Rusije sta pogovore začela ob 21.30 po srednjeevropskem času. Govorila naj bi predvsem o vojni v Ukrajini, pa tudi o drugih vprašanjih in gospodarskem sodelovanju med državama. FOTO: Jeenah Moon/Reuters

    Putin je na Aljaski opravil še nekaj obrobnih obiskov. Med drugim je na spominskem pokopališču Fort Richardson položil rože na grobove sovjetskih pilotov in mornarjev, ki so umrli med drugo svetovno vojno. Srečal se je tudi z nadškofom Aleksejem iz pravoslavne cerkve v Ameriki, škofije Aljaske, morda želji, da bi ljudi spomnil, da je bila Aljaska nekoč del Rusije, poročajo tuji mediji.

    Putin je med obiskom položil tudi cvetje na grobove sovjetskih vojakov. FOTO: Gavriil Grigorov/Afp
    Putin je med obiskom položil tudi cvetje na grobove sovjetskih vojakov. FOTO: Gavriil Grigorov/Afp

    Predsednika ZDA in Rusije sta pogovore sicer začela ob 21.30 po srednjeevropskem času. Govorila naj bi predvsem o vojni v Ukrajini, pa tudi o drugih vprašanjih in gospodarskem sodelovanju med državama. Srečanje v ZDA je vrhunec prizadevanj ameriškega predsednika za končanje vojne v Ukrajini, za katero je Trump pred izvolitvijo poudarjal, da jo bo končal v 24 urah po prevzemu funkcije. Ukrajina in evropske sile so pred vrhom izražale bojazen, da bi Trump lahko sklenil dogovor, ki bi Ukrajino prisilil k odstopu ozemlja Rusiji. Zato so pred srečanjem poskušale Trumpa prepričati, naj brani ukrajinske in evropske varnostne interese.

    Na Aljaski so pred srečanjem in med njim potekali protesti v podpoto Ukrajini. FOTO: Daphne Lemelin Afp
    Na Aljaski so pred srečanjem in med njim potekali protesti v podpoto Ukrajini. FOTO: Daphne Lemelin Afp

    Trump je v sredo dejal, da se bo Rusija soočila »z zelo resnimi posledicami«, če se Putin na Aljaski ne bo strinjal s končanjem vojne. Ob tem je omenil, da želi kmalu pripraviti drugo srečanje s Putinom in tudi Zelenskim. Rusija je kljub Trumpovim diplomatskim prizadevanjem in grožnjam s sankcijami v zadnjih mesecih okrepila agresijo proti Ukrajini, ki traja že tri leta in pol.

    Pismo Melanie Trump

    Donald Trump je Vladimirju Putinu, kot je poročal Reuters, na srečanju menda izročil pismo prve dame ZDA, v katerem opozarja na stisko otrok, ugrabljenih med vojno v Ukrajini, več podrobnosti pa niso izdali. Melania Trump na Aljasko ni odpotovala, vendar mediji v zadnjem času poročajo, da ima močnejši vpliv na svojega moža, kot se zdi.

