Lulova predsedniška kampanja Trumpa obtožila, da želi kolonizirati Brazilijo

Predsedniška kampanja Luiza Inácia Lule da Silve je Donalda Trumpa obtožila, da želi Brazilijo »kolonizirati« in se polastiti njenih naravnih virov z vmešavanjem v predsedniške volitve, ki bodo prihodnji mesec, poroča Guardian.

Obtožbe je Lulova ekipa v četrtek predstavila v televizijskem predvolilnem oglasu, v katerem opozarja na domnevne poskuse ZDA, da bi vplivale na glasovanje. Po njihovih navedbah naj bi Trump podpiral Lulovega skrajno desnega tekmeca Flávia Bolsonara, da bi tako uveljavil ameriške interese v tej južnoameriški državi.

»Flávio Bolsonaro je Trumpov kandidat, Trump pa želi Brazilijo kolonizirati, vzeti naše bogastvo, ukrasti našo prihodnost in nas pustiti brez vsega,« med drugim povedo v minuto dolgem videu.

ZDA zanikajo vmešavanje

Ameriško zunanje ministrstvo je navedbe o vmešavanju v brazilske volitve zavrnilo. »Vsako namigovanje o 'načrtu' za spodkopavanje volitev v demokratični državi je neutemeljena laž,« je sporočilo prejšnji mesec.

Lula je tudi na omrežju X Bolsonara obtožil, da želi brazilske naravne vire predati ZDA. »Če bo odvisno od njega, bo Brazilija znova postala kolonija,« je zapisal aktualni levičarski predsednik.

Tekmeca tesno skupaj

Do prvega kroga volitev 4. oktobra je ostal le še dober teden, Lula in Bolsonaro pa sta po javnomnenjskih raziskavah tesno skupaj. Če nobeden od kandidatov ne bo prejel več kot polovice glasov, bo drugi krog 25. oktobra, poroča Guardian.

V zadnjih tednih se v Braziliji in tujini krepijo opozorila o domnevnih poskusih Washingtona, da bi vplival na izid volitev. Med pritiski, ki jih kritiki pripisujejo ameriški administraciji, so tudi diplomatski ukrepi in 25-odstotne carine na brazilski uvoz.

FOTO: Mauro Pimentel/AFP

Lula je domnevno vmešavanje ta teden posredno kritiziral tudi v govoru na zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku. »Ne bomo dovolili, da sovražniki demokracije, notranji ali zunanji, napadajo voljo ljudstva. Brazilska demokracija pripada Brazilcem,« je dejal.

Več deset demokratskih kongresnikov je medtem ameriškemu državnemu sekretarju Marcu Rubiu poslalo pismo, v katerem so izrazili zaskrbljenost zaradi »očitnih prizadevanj Trumpove administracije za vmešavanje v brazilske volitve in njihovo morebitno spodkopavanje«.

Lulova kampanja se pri svojih opozorilih sklicuje tudi na več medijskih poročil. Med drugim navaja domnevno vlogo velikih tehnoloških podjetij ter zaupni dokument brazilske obveščevalne službe, ki naj bi volilne oblasti opozarjal na »kritično raven« tveganja ameriškega vmešavanja. Izpostavila je tudi navedbe o povezavah Bolsonarove kampanje s konservativno mrežo donatorjev Rockbridge, katere soustanovitelj je bil Trumpov podpredsednik JD Vance.

Podpornik nekdanjega predsednika Bolsonara. FOTO: Sergio Lima/AFP

Napovedani protestni dogodki po državi

Éden Valadares, sekretar za komuniciranje Lulove Delavske stranke (PT), je dejal, da želijo z oglasom opozoriti brazilsko javnost na po njihovem ideološko motivirano ameriško kampanjo.

»Ne verjamemo, da jim bo uspelo, vendar tudi ne bomo sedeli križem rok,« je dejal. Dodal je, da je Lula pozval k mobilizaciji družbe in da za nedeljo pripravljajo dogodke po vsej državi.

Pomisleki glede ameriškega vmešavanja sicer niso omejeni na brazilsko levico. Trumpovo ravnanje je ta teden kritiziral tudi desničarski predsedniški kandidat Renan Santos, ki je dejal, da ne želi, da bi Brazilija postala ameriška vazalna država.

Po njegovih besedah naj bi ZDA skušale vplivati na volitve tudi zaradi pogodb, povezanih z redkimi zemljami. Ob sklicevanju na januarsko ameriško invazijo na Venezuelo je dodal, da ne želi, da bi Latinska Amerika postala ameriški protektorat.

Demokratski zakonodajalci so v pismu Rubiu zapisali še, da bi lahko ameriški diplomatski, gospodarski in politični pritiski oslabili brazilske demokratične institucije, zmanjšali zaupanje v volilni proces ter škodovali odnosom med državama.

Trumpovo administracijo so pozvali, naj se zaveže spoštovanju brazilskega volilnega procesa, odgovor pa zahtevajo do 1. oktobra.