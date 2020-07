Predsedniški kandidat Joe Biden se predstavlja

Kongresnica Alexandria Ocasio-Cortez zahteva varstvo okolja. FOTO: Erin Scott/Reuters

Milijon delovnih mest in obračun z izpusti

Prejšnji tekmec Bernie Sanders v Bidnu vidi novega Franklina Roosevelta. FOTO: Jim Watson/Afp

Podpora temnopoltih

New York – Demokratski predsedniški kandidatZDA obljublja sistemske spremembe, primerljive z obdobjem predsednika. Tako kot je ta po veliki depresiji tridesetih let prejšnjega stoletja z novim dogovorom (New Deal) spremenil Ameriko, Biden z zelenim novim dogovorom obljublja obračun s štirimi leti republikanskega predsednikaNekdanji podpredsednik v administraciji demokrataje že minuli teden predstavil sedemsto milijard dolarjev vreden gospodarski program ter geslo Kupujmo ameriško kot protiutež Trumpovemu motu Najprej Amerika, ta teden pa je razvoju novih tehnologij in čiste energije dodal še dva bilijona dolarjev.Biden si je položaj najverjetnejšega demokratskega izzivalca sedanjega republikanskega predsednika prislužil s slovesom sredinskega politika, zaradi zdravstvene krize in protestov po smrti temnopoltegamed policijsko aretacijo pa se približuje bolj skrajno levim strankarskim kolegom. Pri pisanju omenjenih programov radikalna newyorška kongresnicater demokratični socialistin tudi vermontski senator v Bidnu vidijo najbolj progresivnega predsednika po Franklinu Rooseveltu.Bidnov program »boljšega okrevanja« naj bi zagotovil milijon dobro plačanih in sindikalno organiziranih delovnih mest, do leta 2035 naj bi obračunali tudi s škodljivimi izpusti v ozračje. Demokrati govorijo o proizvodnji električnih avtomobilov in infrastrukturi zanje, gradnji energetsko učinkovitejših zgradb ter pogozdovanjih pa tudi o »okoljski pravičnosti«.Biden v prihodnjem desetletju napoveduje še dodatne bilijone za obračunavanje z rasno neenakostjo in še posebej s Trumpovimi prioritetami na tem področju. Če bo zmagal, bo manj podpiranja šolske izbire in več poudarka na tradicionalnem javnem šolstvu ter reformah policijskega dela. Sanders je omenjal tudi obračun s kongresnim filibustrom, kar bi kongresnim demokratom omogočilo sprejemanje za nasprotno politično stran spornih programov z navadno večino.»To niso gradovi v oblakih,« je Biden zagovarjal svoje politične in gospodarske programe, Trump pa ga obtožuje, da bo z višjimi davki in novimi regulacijami obračunal z obdobjem največjega gospodarskega in zaposlovalnega vzpona v ameriški zgodovini. Tako vidi svoja tri leta v Beli hiši pred pandemijo novega koronavirusa in obljublja, da bo za takšno okrevanje poskrbel še enkrat. Le nekaj mesecev pred volitvami še posebej hvali gospodarski vzpon temnopoltih in drugih manjšinskih Američanov pod njegovo taktirko.Biden še naprej upa na podporo levjega deleža temnopoltih Američanov, med njegovimi programi pa tudi ni takojšnjega obračuna s »frackingom«, dokler bodo proizvajalci fosilnih goriv s hidravličnim lomljenjem kamnin skrbeli za zmanjšanje izpuhov. Kritiki pa že v ukazovanju takšne podražitve tehnologij vidijo napad na izum, ki je ZDA povzdignil na vrh svetovne proizvodnje nafte in zemeljskega plina ter z omejitvijo odvisnosti od premoga omogočil pomembno zmanjšanje škodljivih izpuhov. Zadnjima administracijama je omogočil tudi umikanje s svetovnih kriznih žarišč Bližnjega vzhoda in srednje Azije.