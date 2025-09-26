Predstavljen prvi bojni dron CA-1 Europa, kdo stoji za njim? (FOTO)

Nemški zagonski obrambni velikan Helsing je v Tussenhausnu pri Münchnu predstavil model novega avtonomnega bojnega drona CA-1 Europa, ki naj bi prvič poletel leta 2027 in bil za vojaško uporabo na voljo v štirih letih, poroča Reuters. Podjetje, ustanovljeno leta 2021 in podprto z več kot milijardo dolarjev investicij, med drugim ustanovitelja Spotifyja Daniela Eka, napoveduje vlaganja v višini več sto milijonov evrov v sodelovanju z evropskimi partnerji.

Soustanovitelj Gundbert Scherf je za Reuters dejal: »Umetna inteligenca spreminja vse, tudi obrambo. Ključna novost, ki jo prinaša, je avtonomija.« Dron bo lahko deloval samostojno, v jatah z drugimi brezpilotnimi sistemi ali kot podporni »krilni mož« pilotiranim lovcem.

Podjetje je sporočilo, da je CA-1 Europa primeren za različne tipe misij, tudi za natančne globinske udare. Soustanovitelj in sopredsednik Torsten Reil je poudaril: »Brezpilotni lovci bodo postali ključni za vzpostavljanje zračne premoči in zagotavljanje naše varnosti. Evropa si ne more privoščiti, da bi na tem področju zaostala ali postala odvisna od tretjih strani. S projektom CA-1 Europa bomo poskrbeli, da se to ne bo zgodilo.«

FOTO: Reuters

Direktorica za zračno področje pri Helsingu Stephanie Lingemann je dodala: »Prihodnost bojnega letalstva je v cenovno dostopnih sistemih, kjer sta programska oprema in inteligenca ključni tehnologiji. Zato je avtonomija v samem jedru CA-1 Europa.«

Britanski direktor podjetja Helsing Ned Baker je poudaril tudi koristi za Veliko Britanijo: »S podjetjem Grob Aircraft že zdaj dobavljamo nujna šolska letala za Kraljevo letalstvo. CA-1 Europa bo RAF ponudil neprimerljivo bojno zračno zmogljivost – avtonomno sodelovalno platformo, ki lahko izvaja številne različne misije za zaščito Združenega kraljestva, ne da bi pri tem ogrožali britanske pilote.«

Podjetje je še dodalo, da dron razvijajo z odpornimi evropskimi dobavnimi verigami, s čimer želijo okrepiti strateško avtonomijo. Po njihovem mnenju naraščajoči stroški in krčenje flot lovcev zahtevajo prehod na sisteme UCAV, ki jih poganja umetna inteligenca, saj so cenejši za proizvodnjo in vzdrževanje ter odpravljajo tveganje za pilote v najbolj nevarnih okoljih. Helsing je potrdil, da je faza zasnove končana, razvoj in testiranja pa potekajo v okviru podjetja Grob Aircraft.

FOTO: Reuters

Analitik Douglas Barrie z londonskega inštituta IISS opozarja, da je preskok od lahkih letal, kot jih proizvaja Grob – ki ga je Helsing prevzel letos poleti –, do popolnoma operativnega bojnega brezpilotnika »velik korak«. Kljub temu Helsing vidijo kot najvrednejši evropski obrambni startup z ocenjeno vrednostjo 12 milijard evrov.