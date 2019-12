Predstavniški dom ZDA začel razpravo o obtožnici proti predsedniku Trumpu

Ameriški republikanski predsednik Donald Trump.

New York – Ameriški predstavniški dom je začel razpravo, ki jo bo čez nekaj ur sklenilo glasovanje o obtožbi predsednikazlorabe oblasti in oviranja preiskave. Pričakovati je, da bo demokratska večina sprejela obtožnico ter s tem zagotovila proces v senatu, republikanci, ki imajo večino tam, pa že napovedujejo zavrnitev predsednikove razrešitve.Z obtožnico proti Donaldu Trumpu bo komaj četrti poskus razrešitve v zgodovini ZDA prešel na novo raven. Demokrati republikanskega prvaka obtožujejo pritiskanja na ukrajinskega predsednikaza preiskavo domačega političnega nasprotnikater oviranja preiskave s prepovedjo sodelovanja uradnikov Bele hiše v njej.Predsednik odgovarja, da nekdanjega demokratskega podpredsednika in njegovega sina upravičeno sumi koruptivnega obnašanja v Ukrajini, sploh pa da je Zelenskega le prosil za preiskavo in ni pritiskal nanj. O pričanjih izvršilne veje oblasti pri preiskavi pod taktirko zakonodajne bi morala po njegovem mnenju odločati sodna oblast.Trump je v torek predsednici predstavniškega domanapisal jezno pismo, v katerem »najbolj mogočno« protestira proti členoma obtožnice, ki po njegovem prepričanju ne odgovarjata nobenemu ustavnemu standardu, teoriji, interpretaciji ali pravu. Demokratsko političarko obtožuje kršenja pristojnosti in prisege ustavi ter še vojne napovedi ameriški demokraciji. »V svojih prizadevanjih za izničenje volitev se drznete sklicevati na ustanovne očete!« ji je očital.