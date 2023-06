Predvolilna strnitev vrst na levici

V nadaljevanju preberite:

Španske progresivne stranke, ki zasedajo politični prostor levo od socialistov (PSOE), so premagale narcizem malih razlik in v zadnjem trenutku dosegle zgodovinski dogovor o skupnem nastopu na prihajajočih predčasnih parlamentarnih volitvah. Cilj formacije Sumar (Seštevati), ki jo vodi aktualna podpredsednica vlade in ministrica za delo Yolanda Díaz, je mobilizirati leve volivce, preprečiti drobljenje glasov in spodnesti načrte o oblikovanju (skrajno) desne vlade med Ljudsko stranko (PP) in radikalnim Voxom. Toda iskanje skupnega jezika tudi tokrat ni potekalo gladko.