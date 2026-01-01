Pregled nekaterih najbolj smrtonosnih požarov v lokalih

Požar v švicarskem lokalu Le Constellation je terjal veliko smrtnih žrtev.

Tiskovna agencija Associated Press je pripravila pregled nekaterih požarov v nočnih klubih, barih in glasbenih prizoriščih, ki so v zadnjih letih povzročili veliko število smrtnih žrtev.

December 2025: Požar je zajel priljubljen nočni klub v vasi Arpora v indijski zvezni državi Goa. Umrlo je 25 ljudi, med njimi veliko zaposlenih v samem lokalu in turisti.

Marec 2025: Požar in posledična panika v prenatrpanem klubu Pulse v Kočanih v Severni Makedoniji je terjala 63 življenj, večinoma mladih, več kot 200 ljudi pa je bilo poškodovanih. Požar je izbruhnil zaradi pirotehničnega sredstva, ki je zajel streho kluba.

April 2024: V požaru med obnovitvenimi deli v nočnem klubu Masquerade v Istanbulu v Turčiji je umrlo 29 ljudi - delavci in zaposleni, saj je bil klub sicer zaprt zaradi prenove. Klub je bil v pritličju in kleti 16-nadstropne stanovanjske stavbe.

Oktober 2023: Požar, ki je izbruhnil v nočnem klubu v jugovzhodnem španskem mestu Murcia in se razširil še na dva druga kluba, je terjal 13 življenj.

Januar 2022: Nočni klub v Sorongu v indonezijski provinci Zahodna Papua je pogorel, potem ko sta se v zgradbi spopadli dve tolpi. Umrlo je devetnajst ljudi.

Januar 2022: Požar v nočnem klubu Liv's Nightclub Yaouba v glavnem mestu Kameruna, je povzročil eksplozije, v katerih je umrlo 17 ljudi. Vlada je domnevala, da so pirotehnične rakete vžgale streho, ogenj pa se je nato razširil na prostore, kjer je bil shranjen plin za kuhanje.

December 2016: 36 ljudi je umrlo v požaru v skladišču v Oaklandu v Kaliforniji, ki je bilo preurejeno v bivališče in prostor za prireditve. Požar, ki je izbruhnil med zabavo z elektronsko glasbo in plesom, se je razširil tako hitro, da so žrtve ostale ujeti na nezakonito zgrajenem drugem nadstropju.

Oktober 2015: V požaru, ki je izbruhnil med nastopom rock skupine v nočnem klubu Colectiv v romunski prestolnici Bukarešti, je umrlo 64 ljudi, poškodovanih je bilo okoli 190. Vzrok požara je bil ognjemet, ki je bil del glasbenega nastopa.