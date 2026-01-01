  • Delo mediji d.o.o.
    Svet

    Pregled nekaterih najbolj smrtonosnih požarov v lokalih

    Huda tragedija se je zgodila marca letos v Severni Makedoniji, ko je umrlo 63 ljudi.
    Marca letos se je podobna tragedija zgodila v Severni Makedoniji. FOTO: Alexandros Avramidis Reuters  
    Marca letos se je podobna tragedija zgodila v Severni Makedoniji. FOTO: Alexandros Avramidis Reuters  
    R. I.
    1. 1. 2026 | 17:21
    2:55
    Požar v švicarskem lokalu Le Constellation je terjal veliko smrtnih žrtev. 

    Tiskovna agencija Associated Press je pripravila pregled nekaterih požarov v nočnih klubih, barih in glasbenih prizoriščih, ki so v zadnjih letih povzročili veliko število smrtnih žrtev. 

    December 2025: Požar je zajel priljubljen nočni klub v vasi Arpora v indijski zvezni državi Goa. Umrlo je 25 ljudi, med njimi veliko zaposlenih v samem lokalu in turisti. 

    Marec 2025: Požar in posledična panika v prenatrpanem klubu Pulse v Kočanih v Severni Makedoniji je terjala 63 življenj, večinoma mladih, več kot 200 ljudi pa je bilo poškodovanih. Požar je izbruhnil zaradi pirotehničnega sredstva, ki je zajel streho kluba.

    April 2024: V požaru med obnovitvenimi deli v nočnem klubu Masquerade v Istanbulu v Turčiji je umrlo 29 ljudi - delavci in zaposleni, saj je bil klub sicer zaprt zaradi prenove. Klub je bil v pritličju in kleti 16-nadstropne stanovanjske stavbe.

    Oktober 2023: Požar, ki je izbruhnil v nočnem klubu v jugovzhodnem španskem mestu Murcia in se razširil še na dva druga kluba, je terjal 13 življenj.

    Januar 2022: Nočni klub v Sorongu v indonezijski provinci Zahodna Papua je pogorel, potem ko sta se v zgradbi spopadli dve tolpi. Umrlo je devetnajst ljudi.

    Januar 2022: Požar v nočnem klubu Liv's Nightclub Yaouba v glavnem mestu Kameruna, je povzročil eksplozije, v katerih je umrlo 17 ljudi. Vlada je domnevala, da so pirotehnične rakete vžgale streho, ogenj pa se je nato razširil na prostore, kjer je bil shranjen plin za kuhanje.

    December 2016: 36 ljudi je umrlo v požaru v skladišču v Oaklandu v Kaliforniji, ki je bilo preurejeno v bivališče in prostor za prireditve. Požar, ki je izbruhnil med zabavo z elektronsko glasbo in plesom, se je razširil tako hitro, da so žrtve ostale ujeti na nezakonito zgrajenem drugem nadstropju.

    Oktober 2015: V požaru, ki je izbruhnil med nastopom rock skupine v nočnem klubu Colectiv v romunski prestolnici Bukarešti, je umrlo 64 ljudi, poškodovanih je bilo okoli 190. Vzrok požara je bil ognjemet, ki je bil del glasbenega nastopa. 

    Požar

    V požaru v lokalu v Švici umrlo 40 oseb, 115 poškodovanih

    Zagorel naj bi lesen strop. Nekatere priče so navajale, da je bilo iz lokala mogoče le po ozkih stopnicah. Številni poškodovani so huje opečeni.
    1. 1. 2026 | 07:46
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Zajc ima rešitev za Ga-Pa, Hannawald oster: V tem primeru – nasvidenje!

    Uvodno tekmo 74. novoletne turneje v smučarskih skokih sta zaznamovala dva Slovenca: Domen Prevc s prepričljivo zmago in Timi Zajc z diskvalifikacijo.
    Miha Šimnovec 30. 12. 2025 | 20:25
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Domen spet št. 1, rekord mladega Avstrijca, za norveškega asa usodna 2 mm

    Prevc najboljši tudi v kvalifikacijah Garmisch-Partenkirchna. Med elitno deseterico tudi Lanišek in Zajc.
    Miha Šimnovec 31. 12. 2025 | 17:31
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Prevc nasmejal avstrijsko novinarko, zagotovo marsikoga bode, da je tako dober

    V Oberstdorfu jutri štart 74. novoletne turneje v smučarskih skokih, ki jo bo Domen Prevc začel kot vroči kandidat za zmago. Dobro se razume s Kobajašijem.
    Miha Šimnovec 27. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    LIKE 2026: Postanite del ekskluzivne mednarodne zgodbe

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Fizioterapija: ključ do hitrejšega okrevanja in izboljšanja gibljivosti

    Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
    Promo Delo 23. 12. 2025 | 09:14
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Vredno branja

    Moč žensk na snegu: Generali in smučarski spektakel v Kranjski Gori

    Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 08:50
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

    Najmanjše prizorišče, kjer se vsako leto zbere največ navijačev

    Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 08:03
    Preberite več
    požarlokalnočni klubtragedija

