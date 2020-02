FOTO:Pregled tedna: Da bi se rana zacelila, jo je treba božati z obema rokama

»Ste se kdaj poškodovali in se je rana počasi že začela celiti, vi pa ste z nje vedno znova in znova odtrgali krasto?« Tako se je spraševala Rosa Parks, ameriška »mati svobodnega gibanja«, ki bo za vedno ostala znana po tem, da ni hotela izpolniti zahteve voznika mestnega avtobusa v Montgomeryju, naj odstopi sedež belemu potniku.Ta teden sem se večkrat spominjala njenih besed o rani, ki se nikakor ne more zaceliti, ker vedno znova odtrgamo krasto, in se spraševala, ali se lahko rane, o kakršnih je govorila, sploh kdaj zacelijo? Ali ima človeštvo to moč, da lahko do konca ozdravi vsaj nekatera boleča mesta in nad njimi ...