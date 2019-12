FOTO:Pregled tedna: Kot da smo vsi poleteli previsoko in se nevarno približali Soncu

Ne smeš leteti prenizko, da ti morje ne navlaži kril, in tudi ne previsoko, da ti jih sonce ne požge, je Dedal opozoril svojega sina Ikara, preden sta iz ujetništva, v katerem ju je imel kretski kralj Minos, poletela v svobodo. A Ikar se ni mogel zadržati. Prevzela ga je lepota neba, užival je v letenju, vse dokler se ni preveč približal soncu. Stopila so se mu krila in padel je v morje.Vse velike civilizacije imajo mit o človeku, ki se je preveč približal soncu. Na Kitajskem je bil to velikan Kua Fu, ki si je vtepel v glavo, da bo ujel sonce, nato pa je zaradi vročine postal tako zelo žejen, da je popil Rumeno reko in reko Wei, ...