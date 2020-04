FOTO:Pregled tedna: Netopir je bitje teme, virus pa vse bolj svetilka, ki osvetljuje velike vrzeli

Kadar želijo Kitajci svojim najdražjim zaželeti srečo, izpišejo pismenko »shou« – »dolgo življenje« in jo obdajo z risbico petih netopirjev. Ta leteči sesalec je v kitajski tradiciji simbol vsega dobrega, in to že zato, ker se njegovo ime »fu« v kitajskem jeziku izgovarja enako kot beseda »sreča«.Teh pet netopirjev – »wu-fu« – v starodavnih knjigah označuje dolgo življenje, bogastvo, zdravje in dobro kondicijo, ljubezen do kreposti in mirno smrt (seveda takrat, ko se življenje izteče naravno in brez trpljenja). Povprečno izobražen Kitajec bi imel težko karkoli proti tem živalim, katerih iztrebke ...